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Макрон и Стармер организуют встречу "коалиции желающих" - РИА Новости, 04.07.2025
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14:45 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/makron-2027195991.html
Макрон и Стармер организуют встречу "коалиции желающих"
Макрон и Стармер организуют встречу "коалиции желающих" - РИА Новости, 04.07.2025
Макрон и Стармер организуют встречу "коалиции желающих"
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, сообщило агентство... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:45:00+03:00
2025-07-04T14:45:00+03:00
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон будут сопредседателями встречи стран "коалиции желающих" по видеоконференции с авиабазы Нортвуд недалеко от Лондона, чтобы укрепить оборону Украины", - сообщил офис французского президента. Макрон и Стармер переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины. "Состоится дискуссия о том, как серьезно поддержать боеспособность Украины, обеспечить возрождение украинской армии и развернуть, когда придет время, страхующие силы в рамках прекращения огня", - указал Елисейский дворец. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002641139.html
https://ria.ru/20250306/makron-2003370692.html
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В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Politico, NBC, НАТО
Макрон и Стармер организуют встречу "коалиции желающих"

Франция и Великобритания 10 июля проведут встречу коалиции желающих по Украине

© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
«
"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон будут сопредседателями встречи стран "коалиции желающих" по видеоконференции с авиабазы Нортвуд недалеко от Лондона, чтобы укрепить оборону Украины", - сообщил офис французского президента.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине
3 марта, 01:13
Макрон и Стармер переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.
«
"Состоится дискуссия о том, как серьезно поддержать боеспособность Украины, обеспечить возрождение украинской армии и развернуть, когда придет время, страхующие силы в рамках прекращения огня", - указал Елисейский дворец.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Говоря о перспективах мирного урегулирования на Украине, президент России указал Макрону на то, что украинский конфликт — это "прямое следствие политики Запада". Он подчеркнул, что возможные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Politico: Макрон и Стармер вынуждены действовать в обход ЕС
6 марта, 12:07
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронКир СтармерВладимир ЗеленскийPoliticoNBCНАТО
 
 
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