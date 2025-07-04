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Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве - РИА Новости, 04.07.2025
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20:51 04.07.2025
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Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве
Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве - РИА Новости, 04.07.2025
Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве
Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.07.2025
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в ЮЗАО. Лебеди – одни из самых преданных птиц. Они образуют пары на всю жизнь, а в случае гибели партнера второй может больше "не влюбиться" и остаться одиноким. Среди птиц лебеди – рекордсмены по количеству перьев. На теле взрослой особи – около 25 тысяч перьев", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве

На Захарьинских прудах на юго-западе Москвы поселился белый лебедь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛебедь
Лебедь - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в ЮЗАО. Лебеди – одни из самых преданных птиц. Они образуют пары на всю жизнь, а в случае гибели партнера второй может больше "не влюбиться" и остаться одиноким. Среди птиц лебеди – рекордсмены по количеству перьев. На теле взрослой особи – около 25 тысяч перьев", - говорится в сообщении.
 
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