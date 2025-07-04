https://ria.ru/20250704/lebed-2027303931.html

Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве

Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве - РИА Новости, 04.07.2025

Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве

Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T20:51:00+03:00

2025-07-04T20:51:00+03:00

2025-07-04T20:51:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147475/02/1474750229_0:81:3221:1893_1920x0_80_0_0_526514f64c5c9c0b47eee3736d13bace.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в ЮЗАО. Лебеди – одни из самых преданных птиц. Они образуют пары на всю жизнь, а в случае гибели партнера второй может больше "не влюбиться" и остаться одиноким. Среди птиц лебеди – рекордсмены по количеству перьев. На теле взрослой особи – около 25 тысяч перьев", - говорится в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва