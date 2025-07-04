https://ria.ru/20250704/lebed-2027303931.html
Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве
Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве - РИА Новости, 04.07.2025
Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве
Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:51:00+03:00
2025-07-04T20:51:00+03:00
2025-07-04T20:51:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147475/02/1474750229_0:81:3221:1893_1920x0_80_0_0_526514f64c5c9c0b47eee3736d13bace.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в ЮЗАО. Лебеди – одни из самых преданных птиц. Они образуют пары на всю жизнь, а в случае гибели партнера второй может больше "не влюбиться" и остаться одиноким. Среди птиц лебеди – рекордсмены по количеству перьев. На теле взрослой особи – около 25 тысяч перьев", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147475/02/1474750229_490:0:3221:2048_1920x0_80_0_0_c9e5403fa260c46d91fab40a4ee1a710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Белый лебедь поселился на Захарьинских прудах в Москве
На Захарьинских прудах на юго-западе Москвы поселился белый лебедь