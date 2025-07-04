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Лавров: Россия надеется, что война Ирана и Израиля закончилась - РИА Новости, 04.07.2025
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13:13 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/lavrov-2027160955.html
Лавров: Россия надеется, что война Ирана и Израиля закончилась
Лавров: Россия надеется, что война Ирана и Израиля закончилась - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров: Россия надеется, что война Ирана и Израиля закончилась
Россия надеется, что война между Ираном и Израилем закончилась, но не хочет пускать эту тему на самотек, так как "партия войны" на Ближнем Востоке все еще... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:13:00+03:00
2025-07-04T13:13:00+03:00
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израиль
сергей лавров
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия надеется, что война между Ираном и Израилем закончилась, но не хочет пускать эту тему на самотек, так как "партия войны" на Ближнем Востоке все еще активна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы очень надеемся, что, так называемая 12-дневная война закончилась... Но мы хотим не пускать дело на самотек, потому что партия войны все еще весьма и весьма активна на Ближнем Востоке", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
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в мире, россия, иран, израиль, сергей лавров, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Иран, Израиль, Сергей Лавров, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лавров: Россия надеется, что война Ирана и Израиля закончилась

Лавров: Россия надеется, что война между Ираном и Израилем закончилась

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия надеется, что война между Ираном и Израилем закончилась, но не хочет пускать эту тему на самотек, так как "партия войны" на Ближнем Востоке все еще активна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы очень надеемся, что, так называемая 12-дневная война закончилась... Но мы хотим не пускать дело на самотек, потому что партия войны все еще весьма и весьма активна на Ближнем Востоке", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
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В миреРоссияИранИзраильСергей ЛавровВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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