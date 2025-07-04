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Лавров: Россия надеется, что война Ирана и Израиля закончилась

Лавров: Россия надеется, что война Ирана и Израиля закончилась - РИА Новости, 04.07.2025

Лавров: Россия надеется, что война Ирана и Израиля закончилась

Россия надеется, что война между Ираном и Израилем закончилась, но не хочет пускать эту тему на самотек, так как "партия войны" на Ближнем Востоке все еще... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:13:00+03:00

2025-07-04T13:13:00+03:00

2025-07-04T13:13:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия надеется, что война между Ираном и Израилем закончилась, но не хочет пускать эту тему на самотек, так как "партия войны" на Ближнем Востоке все еще активна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы очень надеемся, что, так называемая 12-дневная война закончилась... Но мы хотим не пускать дело на самотек, потому что партия войны все еще весьма и весьма активна на Ближнем Востоке", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html

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в мире, россия, иран, израиль, сергей лавров, война израиля и ирана: последние новости о конфликте