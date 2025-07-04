https://ria.ru/20250704/lavrov-2027160774.html

Лавров надеется, что Европа осознает свою ответственность в вопросе Ирана

Лавров надеется, что Европа осознает свою ответственность в вопросе Ирана - РИА Новости, 04.07.2025

Лавров надеется, что Европа осознает свою ответственность в вопросе Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что страны Европы осознают свою ответственность в вопросе конфликта Ирана и Израиля. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:12:00+03:00

2025-07-04T13:12:00+03:00

2025-07-04T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что страны Европы осознают свою ответственность в вопросе конфликта Ирана и Израиля."Надеюсь, что свою долю ответственности осознают и европейские страны, которые на недавней сессии Совета управляющих МАГАТЭ в условиях отсутствия какой-либо ясной необходимости продвигали очень резкие антииранские решения, которые не способствовали как минимум разрядке напряжённости", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.Лавров добавил, что они не способствовали переговорному процессу, а, скорее, предоставляли предлог для того, чтобы обращаться к силовым методам."Надеюсь наши европейские коллеги сделают для себя должные выводы", - заключил министр.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html

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в мире, россия, европа, иран, сергей лавров, сша, израиль, дональд трамп