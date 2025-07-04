https://ria.ru/20250704/lavrov-2027160210.html

Лавров рассказал о контактах России с США по Ирану

Лавров рассказал о контактах России с США по Ирану - РИА Новости, 04.07.2025

Лавров рассказал о контактах России с США по Ирану

Россия ведет контакты с Соединенными Штатами по теме Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:09:00+03:00

2025-07-04T13:09:00+03:00

2025-07-04T13:09:00+03:00

в мире

россия

иран

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Россия ведет контакты с Соединенными Штатами по теме Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы общаемся и с нашими американскими коллегами. Вчера в ходе телефонных переговоров руководителей наших стран (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (президента США Дональда - ред.) Трампа иранская тема заняла одно из ключевых мест, и наше общее мнение заключалось в том, что надо сделать все, чтобы возобновить переговоры", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Как отметил министр, дипломатия должна нацеливаться на переговоры, а Москва будет делать все, чтобы употребить имеющиеся у нее возможности "ради этой благой цели".

https://ria.ru/20250703/moskva-2027019171.html

россия

иран

сша

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в мире, россия, иран, сша, сергей лавров