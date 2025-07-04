https://ria.ru/20250704/lavrov-2027155895.html

Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили Ближний Восток и Украину

Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили Ближний Восток и Украину - РИА Новости, 04.07.2025

Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили Ближний Восток и Украину

Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Основные заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:12:00+03:00

2025-07-04T13:12:00+03:00

2025-07-04T14:44:00+03:00

сергей лавров

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Основные заявления — в материале РИА Новости."Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности и не будет устранять и гарантировать неповторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения"."Мы считаем необходимым срочно принять меры по деэскалации обстановки и оказанию гуманитарного содействия мирному населению Газы. Да и на Западном берегу (реки Иордан. — Прим. ред.) ситуация мало чем отличается в лучшую сторону".

https://ria.ru/20250702/prints-2026713293.html

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сергей лавров, в мире, саудовская аравия, эр-рияд (город), россия