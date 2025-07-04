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Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили Ближний Восток и Украину - РИА Новости, 04.07.2025
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13:12 04.07.2025 (обновлено: 14:44 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/lavrov-2027155895.html
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили Ближний Восток и Украину
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили Ближний Восток и Украину - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили Ближний Восток и Украину
Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Основные заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
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2025-07-04T14:44:00+03:00
сергей лавров
в мире
саудовская аравия
эр-рияд (город)
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Основные заявления — в материале РИА Новости.&quot;Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности и не будет устранять и гарантировать неповторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения&quot;.&quot;Мы считаем необходимым срочно принять меры по деэскалации обстановки и оказанию гуманитарного содействия мирному населению Газы. Да и на Западном берегу (реки Иордан. — Прим. ред.) ситуация мало чем отличается в лучшую сторону&quot;.
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сергей лавров, в мире, саудовская аравия, эр-рияд (город), россия
Сергей Лавров, В мире, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Россия

Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили Ближний Восток и Украину

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Основные заявления — в материале РИА Новости.
  • Лавров поблагодарил Эр-Рияд за позицию по украинскому вопросу.
  • Россию не устроит развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы Москвы в сфере безопасности.
«

"Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности и не будет устранять и гарантировать неповторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения".

Сергей Лавров
  • Москва готова рассматривать Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч.
  • Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь.
  • Кремль считает необходимой срочную деэскалацию в секторе Газа.
«

"Мы считаем необходимым срочно принять меры по деэскалации обстановки и оказанию гуманитарного содействия мирному населению Газы. Да и на Западном берегу (реки Иордан. — Прим. ред.) ситуация мало чем отличается в лучшую сторону".

Сергей Лавров
  • Москва и Эр-Рияд рассчитывают на долгосрочное перемирие между Ираном и Израилем.
  • Россия надеется, что война между Ираном и Израилем закончилась, но не хочет пускать эту тему на самотек, так как "партия войны" на Ближнем Востоке все еще активна.
  • Следующее заседание межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии состоится во второй половине 2025 года.
  • Лавров поздравил главу МИД Саудовской Аравии с победой "Аль-Хиляль" над "Манчестер Сити".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Спящий принц Саудовской Аравии": 20 лет между жизнью и смертью
2 июля, 14:08
 
Сергей ЛавровВ миреСаудовская АравияЭр-Рияд (город)Россия
 
 
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