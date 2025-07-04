Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили Ближний Восток и Украину
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Основные заявления — в материале РИА Новости.
- Лавров поблагодарил Эр-Рияд за позицию по украинскому вопросу.
- Россию не устроит развязка конфликта на Украине, которая не будет учитывать законные интересы Москвы в сфере безопасности.
«
"Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности и не будет устранять и гарантировать неповторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения".
- Москва готова рассматривать Эр-Рияд как площадку для будущих возможных российско-американских встреч.
- Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь.
- Кремль считает необходимой срочную деэскалацию в секторе Газа.
«
"Мы считаем необходимым срочно принять меры по деэскалации обстановки и оказанию гуманитарного содействия мирному населению Газы. Да и на Западном берегу (реки Иордан. — Прим. ред.) ситуация мало чем отличается в лучшую сторону".
- Москва и Эр-Рияд рассчитывают на долгосрочное перемирие между Ираном и Израилем.
- Россия надеется, что война между Ираном и Израилем закончилась, но не хочет пускать эту тему на самотек, так как "партия войны" на Ближнем Востоке все еще активна.
- Следующее заседание межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии состоится во второй половине 2025 года.
- Лавров поздравил главу МИД Саудовской Аравии с победой "Аль-Хиляль" над "Манчестер Сити".