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Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии на саммит
Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии на саммит - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии на саммит
Россия надеется, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман посетит первый Российско-Арабский саммит, который состоится 15... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:20:00+03:00
2025-07-04T12:20:00+03:00
2025-07-04T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия надеется, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман посетит первый Российско-Арабский саммит, который состоится 15 октября в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пятнадцатого октября в Москве согласовано проведение первого в истории Российско-Арабского саммита. Мы очень надеемся на личное участие наследного принца Мухаммеда бен Сальмана", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Он добавил, что 11 сентября состоится восьмое министерское заседание стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)" в Сочи.
https://rsport.ria.ru/20250704/lavrov-2027146708.html
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в мире, москва, саудовская аравия, россия, мухаммед бен сальман, сергей лавров
В мире, Москва, Саудовская Аравия, Россия, Мухаммед бен Сальман, Сергей Лавров
Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии на саммит
Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана