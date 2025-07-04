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Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии на саммит - РИА Новости, 04.07.2025
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12:20 04.07.2025 (обновлено: 12:27 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/lavrov-2027147578.html
Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии на саммит
Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии на саммит - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии на саммит
Россия надеется, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман посетит первый Российско-Арабский саммит, который состоится 15... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:20:00+03:00
2025-07-04T12:27:00+03:00
в мире
москва
саудовская аравия
россия
мухаммед бен сальман
сергей лавров
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия надеется, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман посетит первый Российско-Арабский саммит, который состоится 15 октября в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пятнадцатого октября в Москве согласовано проведение первого в истории Российско-Арабского саммита. Мы очень надеемся на личное участие наследного принца Мухаммеда бен Сальмана", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Он добавил, что 11 сентября состоится восьмое министерское заседание стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)" в Сочи.
https://rsport.ria.ru/20250704/lavrov-2027146708.html
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в мире, москва, саудовская аравия, россия, мухаммед бен сальман, сергей лавров
В мире, Москва, Саудовская Аравия, Россия, Мухаммед бен Сальман, Сергей Лавров
Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии на саммит

Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия надеется, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман посетит первый Российско-Арабский саммит, который состоится 15 октября в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пятнадцатого октября в Москве согласовано проведение первого в истории Российско-Арабского саммита. Мы очень надеемся на личное участие наследного принца Мухаммеда бен Сальмана", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Он добавил, что 11 сентября состоится восьмое министерское заседание стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)" в Сочи.
Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Лавров поздравил главу МИД Саудовской Аравии с победой "Аль-Хиляля"
Вчера, 12:17
 
В миреМоскваСаудовская АравияРоссияМухаммед бен СальманСергей Лавров
 
 
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