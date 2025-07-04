https://ria.ru/20250704/lager-2027200871.html

Суд избрал меру для воспитателя лагеря, где надругались над ребенком

Суд избрал меру для воспитателя лагеря, где надругались над ребенком - РИА Новости, 04.07.2025

Суд избрал меру для воспитателя лагеря, где надругались над ребенком

Суд избрал меру в виде запрета определенных действий для воспитателя спортлагеря "Сосновый бор" в Красноярском крае, где трое подростков надругались над... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:00:00+03:00

2025-07-04T15:00:00+03:00

2025-07-04T15:01:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 4 июл – РИА Новости. Суд избрал меру в виде запрета определенных действий для воспитателя спортлагеря "Сосновый бор" в Красноярском крае, где трое подростков надругались над десятилетним ребенком, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Сухобузимским районным судом по ходатайству следствия воспитателю летнего лагеря избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", - говорится в сообщении. Региональный главк СК РФ во вторник сообщил, что трое подростков 11 и 13 лет 25 и 27 июня в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края надругались над 10-летним мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. Было возбуждено уголовное дело об иных насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Воспитателя спортивного лагеря "Сосновый бор" уволили после инцидента, отмечали в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. Краевая прокуратура сообщала, что пострадавший мальчик после первого случая надругательства рассказал всё сотруднику лагеря, однако тот не принял никаких мер, и ситуация повторилась. По материалам прокуратуры органы следствия возбудили уголовное дело о халатности. В пятницу региональный главк СК РФ сообщил о задержании воспитателя. Сам воспитатель не признает вину, так как, по его словам, пострадавший мальчик не конкретизировал, что в отношении него совершены насильственные действия, поэтому он не принял во внимание проблему.

https://ria.ru/20250704/sk-2027089862.html

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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)