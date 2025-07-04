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Суд избрал меру для воспитателя лагеря, где надругались над ребенком
Суд избрал меру для воспитателя лагеря, где надругались над ребенком - РИА Новости, 04.07.2025
Суд избрал меру для воспитателя лагеря, где надругались над ребенком
Суд избрал меру в виде запрета определенных действий для воспитателя спортлагеря "Сосновый бор" в Красноярском крае, где трое подростков надругались над... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:00:00+03:00
2025-07-04T15:00:00+03:00
2025-07-04T15:01:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 4 июл – РИА Новости. Суд избрал меру в виде запрета определенных действий для воспитателя спортлагеря "Сосновый бор" в Красноярском крае, где трое подростков надругались над десятилетним ребенком, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Сухобузимским районным судом по ходатайству следствия воспитателю летнего лагеря избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", - говорится в сообщении. Региональный главк СК РФ во вторник сообщил, что трое подростков 11 и 13 лет 25 и 27 июня в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края надругались над 10-летним мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. Было возбуждено уголовное дело об иных насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Воспитателя спортивного лагеря "Сосновый бор" уволили после инцидента, отмечали в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. Краевая прокуратура сообщала, что пострадавший мальчик после первого случая надругательства рассказал всё сотруднику лагеря, однако тот не принял никаких мер, и ситуация повторилась. По материалам прокуратуры органы следствия возбудили уголовное дело о халатности. В пятницу региональный главк СК РФ сообщил о задержании воспитателя. Сам воспитатель не признает вину, так как, по его словам, пострадавший мальчик не конкретизировал, что в отношении него совершены насильственные действия, поэтому он не принял во внимание проблему.
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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд избрал меру для воспитателя лагеря, где надругались над ребенком
Суд избрал меру пресечения для воспитателя спортлагеря в Красноярском крае