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СМИ: в Иракском Курдистане сбили несший взрывчатку беспилотник - РИА Новости, 04.07.2025
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00:19 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/kurdistan-2027071855.html
СМИ: в Иракском Курдистане сбили несший взрывчатку беспилотник
СМИ: в Иракском Курдистане сбили несший взрывчатку беспилотник - РИА Новости, 04.07.2025
СМИ: в Иракском Курдистане сбили несший взрывчатку беспилотник
Курдские военные сбили несший взрывчатку беспилотник рядом с международным аэропортом города Эрбиль - столицы Иракского Курдистана, передает агентство Франс... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T00:19:00+03:00
2025-07-04T00:19:00+03:00
в мире
эрбиль
сша
иракский курдистан
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Курдские военные сбили несший взрывчатку беспилотник рядом с международным аэропортом города Эрбиль - столицы Иракского Курдистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на курдские силы безопасности. "В 21.58 (четверга, совпадает с мск - ред.) около международного аэропорта города Эрбиль был сбит заминированный беспилотник, не вызвав жертв или ущерба", - сообщили контртеррористические службы Курдистана. Как отмечается, в районе аэропорта в Эрбиле размещаются войска коалиции под руководством США в Курдистане. Ранее действующие в Ираке военизированные шиитские группировки угрожали подвергнуть ударам американские объекты в Ираке, если США непосредственно станут участвовать в военных действиях на стороне Израиля против Ирана.
https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2024990506.html
эрбиль
сша
иракский курдистан
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в мире, эрбиль, сша, иракский курдистан
В мире, Эрбиль, США, Иракский Курдистан
СМИ: в Иракском Курдистане сбили несший взрывчатку беспилотник

AFP: курдские военные сбили несший взрывчатку БПЛА рядом с аэропортом Эрбиля

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт Эрбиля
Аэропорт Эрбиля - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт Эрбиля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Курдские военные сбили несший взрывчатку беспилотник рядом с международным аэропортом города Эрбиль - столицы Иракского Курдистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на курдские силы безопасности.
"В 21.58 (четверга, совпадает с мск - ред.) около международного аэропорта города Эрбиль был сбит заминированный беспилотник, не вызвав жертв или ущерба", - сообщили контртеррористические службы Курдистана.
Как отмечается, в районе аэропорта в Эрбиле размещаются войска коалиции под руководством США в Курдистане.
Ранее действующие в Ираке военизированные шиитские группировки угрожали подвергнуть ударам американские объекты в Ираке, если США непосредственно станут участвовать в военных действиях на стороне Израиля против Ирана.
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Неизвестный беспилотник атаковал военную базу на севере Багдада
24 июня, 04:06
 
В миреЭрбильСШАИракский Курдистан
 
 
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