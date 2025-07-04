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СМИ: в Иракском Курдистане сбили несший взрывчатку беспилотник
СМИ: в Иракском Курдистане сбили несший взрывчатку беспилотник - РИА Новости, 04.07.2025
СМИ: в Иракском Курдистане сбили несший взрывчатку беспилотник
Курдские военные сбили несший взрывчатку беспилотник рядом с международным аэропортом города Эрбиль - столицы Иракского Курдистана, передает агентство Франс... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T00:19:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Курдские военные сбили несший взрывчатку беспилотник рядом с международным аэропортом города Эрбиль - столицы Иракского Курдистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на курдские силы безопасности. "В 21.58 (четверга, совпадает с мск - ред.) около международного аэропорта города Эрбиль был сбит заминированный беспилотник, не вызвав жертв или ущерба", - сообщили контртеррористические службы Курдистана. Как отмечается, в районе аэропорта в Эрбиле размещаются войска коалиции под руководством США в Курдистане. Ранее действующие в Ираке военизированные шиитские группировки угрожали подвергнуть ударам американские объекты в Ираке, если США непосредственно станут участвовать в военных действиях на стороне Израиля против Ирана.
https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2024990506.html
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в мире, эрбиль, сша, иракский курдистан
В мире, Эрбиль, США, Иракский Курдистан
СМИ: в Иракском Курдистане сбили несший взрывчатку беспилотник
AFP: курдские военные сбили несший взрывчатку БПЛА рядом с аэропортом Эрбиля