https://ria.ru/20250704/krym-2027178851.html

Поставки оружия на Украину идут по неформальным каналам, заявили в Крыму

Поставки оружия на Украину идут по неформальным каналам, заявили в Крыму - РИА Новости, 04.07.2025

Поставки оружия на Украину идут по неформальным каналам, заявили в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что западные страны поставляют оружие на Украину по неформальным каналам, речи о полной... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:13:00+03:00

2025-07-04T14:13:00+03:00

2025-07-04T14:13:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что западные страны поставляют оружие на Украину по неформальным каналам, речи о полной остановке поставок не идет. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов. "Подобные неоднозначные и порой противоречивые заявления со стороны США о поставках оружия Украине - часть политической игры и информационной войны, потому как в реальности оружие поступает не только по линии оборонных ведомств, но по неформальным засекреченным каналам", - сказал Константинов. Кроме того, по его словам, нужно также учитывать уже сформированный запас западного оружия, который имеется у ВСУ, а также то, что еще поставят в рамках ранее достигнутых договоренностей. "Поэтому нам не стоит расслабляться и испытывать оптимизм на счет звучащих с Запада различных миротворческих заявлений, так как там по-прежнему верны своей цели максимально ослабить Россию", - сказал Константинов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир константинов, дональд трамп, сергей лавров, politico, nbc, вооруженные силы украины