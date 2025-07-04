https://ria.ru/20250704/kostroma-2027262080.html
Ситников встретился с военными, находящимися на долечивании в Костроме
Ситников встретился с военными, находящимися на долечивании в Костроме - РИА Новости, 04.07.2025
Ситников встретился с военными, находящимися на долечивании в Костроме
Губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил госпиталь ветеранов войн, где проходят реабилитацию военнослужащие, вернувшиеся из зоны специальной... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:00:00+03:00
2025-07-04T18:00:00+03:00
2025-07-04T18:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил госпиталь ветеранов войн, где проходят реабилитацию военнослужащие, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства области. Сейчас в медучреждении находятся 47 участников специальной военной операции. География бойцов — вся страна: от Ямала до Дагестана, от Бурятии до Воронежа, от Мордовии до Курска. Базовым центром по оказанию медпомощи бойцам в гражданских больницах по поручению главы региона определен именно госпиталь ветеранов войн. Здесь создана вся необходимая база, открыто отделение реабилитации, за счет средств областного и федерального бюджетов приобретено 128 единиц современного оборудования. Деятельную помощь оказывают благотворительные фонды. Закуплены медицинские аппараты, заменено лифтовое оборудование, в каждую палату установлены телевизоры. Каждому пациенту назначают индивидуальное лечение. Все бойцы обеспечены вещевым довольствием, предметами личной гигиены, организовано усиленное питание. Только с февраля в госпитале пролечено более 370 военнослужащих. "Медицинским работникам большое спасибо за вашу деятельность, за вашу работу. Отдаю себе отчет, насколько сложно докторам. И ребята говорят, что здесь здорово во всех отношениях, персонал относится по-доброму, по-особому. Это прекрасно. Свою задачу выполняют очень хорошо", — приводит пресс-служба слова Ситникова. По словам бойцов, идти на поправку помогает и организованный досуг. Связь с домом у проходящих реабилитацию есть. Ко многим уже приезжали родственники. "Спасибо, что особый режим ведете. Люди навоевались. Когда родня приходит, конечно, надо отпускать, находить золотую середину — и чтобы задачи по лечению выполнить, и чтобы ребята не только телом лечились, но и душой", — отметил Ситников. В связи с этим глава региона предложил рассмотреть возможность организовать практику дневного стационара в медучреждениях региона. Благодаря этому и объемы оказания медпомощи вырастут в разы, и бойцы смогут больше времени проводить с семьей. В ходе общения губернатор помог решить ряд конкретных вопросов военнослужащих. Боец из Тюмени Сергей уже более года живет с осколком в шее. Оперировать его не решаются ни в одном военном госпитале. Ситников поручил депздраву провести консультации с костромскими докторами. Кроме того, по просьбе руководства медучреждения глава региона поручил оказать необходимую поддержку госпиталю в замене подъемника для пищеблока. Главе администрации Костромы и департаменту строительства поставлена задача привести в нормативное состояние уличное ограждение.
https://ria.ru/20250625/ekonomika-2025465429.html
https://ria.ru/20250625/sitnikov-2025464768.html
https://ria.ru/20250625/sitnikov-2025464596.html
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здоровье - общество, кострома, костромская область, ямал, сергей ситников
Костромская область, Здоровье - Общество, Кострома, Костромская область, Ямал, Сергей Ситников
Ситников встретился с военными, находящимися на долечивании в Костроме
Губернатор Ситников посетил военных на реабилитации в костромском госпитале
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил госпиталь ветеранов войн, где проходят реабилитацию военнослужащие, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства области.
Сейчас в медучреждении находятся 47 участников специальной военной операции. География бойцов — вся страна: от Ямала до Дагестана, от Бурятии до Воронежа, от Мордовии до Курска.
Базовым центром по оказанию медпомощи бойцам в гражданских больницах по поручению главы региона определен именно госпиталь ветеранов войн. Здесь создана вся необходимая база, открыто отделение реабилитации, за счет средств областного и федерального бюджетов приобретено 128 единиц современного оборудования. Деятельную помощь оказывают благотворительные фонды. Закуплены медицинские аппараты, заменено лифтовое оборудование, в каждую палату установлены телевизоры.
Каждому пациенту назначают индивидуальное лечение. Все бойцы обеспечены вещевым довольствием, предметами личной гигиены, организовано усиленное питание. Только с февраля в госпитале пролечено более 370 военнослужащих.
"Медицинским работникам большое спасибо за вашу деятельность, за вашу работу. Отдаю себе отчет, насколько сложно докторам. И ребята говорят, что здесь здорово во всех отношениях, персонал относится по-доброму, по-особому. Это прекрасно. Свою задачу выполняют очень хорошо", — приводит пресс-служба слова Ситникова.
По словам бойцов, идти на поправку помогает и организованный досуг. Связь с домом у проходящих реабилитацию есть. Ко многим уже приезжали родственники.
"Спасибо, что особый режим ведете. Люди навоевались. Когда родня приходит, конечно, надо отпускать, находить золотую середину — и чтобы задачи по лечению выполнить, и чтобы ребята не только телом лечились, но и душой", — отметил Ситников.
В связи с этим глава региона предложил рассмотреть возможность организовать практику дневного стационара в медучреждениях региона. Благодаря этому и объемы оказания медпомощи вырастут в разы, и бойцы смогут больше времени проводить с семьей.
В ходе общения губернатор помог решить ряд конкретных вопросов военнослужащих. Боец из Тюмени Сергей уже более года живет с осколком в шее. Оперировать его не решаются ни в одном военном госпитале. Ситников поручил депздраву провести консультации с костромскими докторами.
Кроме того, по просьбе руководства медучреждения глава региона поручил оказать необходимую поддержку госпиталю в замене подъемника для пищеблока. Главе администрации Костромы и департаменту строительства поставлена задача привести в нормативное состояние уличное ограждение.