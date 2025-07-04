https://ria.ru/20250704/kostina-2027185547.html

Похоронили в 21 год, а ее рекорд никто не обошел: феномен Оксаны Костиной

Похоронили в 21 год, а ее рекорд никто не обошел: феномен Оксаны Костиной - РИА Новости, 04.07.2025

Похоронили в 21 год, а ее рекорд никто не обошел: феномен Оксаны Костиной

В художественной гимнастике особое место занимает Оксана Костина — настоящая звезда советского спорта. К 20 годам она уже завоевала пять золотых медалей, однако РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T09:52:00+03:00

2025-07-04T09:52:00+03:00

2025-07-04T16:38:00+03:00

спорт

олимпийские игры

иркутск

ссср

брюссель

ирина винер

эдуард зеновка

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В художественной гимнастике особое место занимает Оксана Костина — настоящая звезда советского спорта. К 20 годам она уже завоевала пять золотых медалей, однако ее карьера оборвалась трагически на самом подъеме. Когда вспоминаешь великих и талантливых, становится особенно горько — ведь они так и не успели по-настоящему прожить свою жизнь. Оксана Костина — яркий пример такой судьбы: ее жизнь только начиналась, но судьба распорядилась иначе.Достигла невероятных высотСпорт, который изначально задумывался как способ укрепить здоровье ослабленного ребенка, стал для нее и судьбой, и трагедией. Родилась будущая чемпионка в суровом городе Иркутске, расположенном у легендарного Байкала. Родители безмерно любили дочь и вкладывали все силы в ее развитие. Девочка отличалась умом и усердием, однако слабое здоровье постоянно давало о себе знать. Врачи единогласно рекомендовали занятия спортом.Желая сохранить здоровье Оксаны и раскрыть ее потенциал, семья выбрала для нее художественную гимнастику. Так начался путь будущей звезды. Первые шаги в спорте она делала под руководством Натальи Фурсовой и Сарры Горелик, однако настоящим открытием ее таланта стала тренер Ольга Буянова. Именно она увидела в девочке будущую чемпионку.Буянова сразу выделила Оксану среди сорока других детей — миниатюрную, с выразительным взглядом и удивительной уверенностью при выполнении сложных элементов. Хотя тогда девочка еще не владела даже базовыми навыками, такими как шпагат или мостик, ее природный талант был очевиден. В дальнейшем именно благодаря поддержке и наставничеству Буяновой Костина смогла достичь высот мастерства и стать выдающейся спортсменкой.Ольга Буянова взяла Оксану в свою группу, несмотря на то, что там тренировались девочки, которые были на 3–4 года старше и значительно превосходили её как в физическом развитии, так и в технических навыках, что создавало для нее серьезное давление. Несмотря на огромные психологические и физические трудности, благодаря поддержке тренера Оксана справилась с вызовами. Она работала вдвое усерднее своих сверстниц, могла повторять один элемент до тридцати раз подряд, сокращала паузы между упражнениями и задерживалась после основных тренировок.Всего за полгода Костина догнала своих старших товарищей по группе, а через год уже показывала лучшие результаты, опережая более опытных гимнасток. В 14 лет Оксана одержала первую крупную победу на региональных соревнованиях. Хотя спортивные руководители заметили ее талант, никто не мог предположить, каких высот она достигнет в будущем. В 16 лет Костина заняла второе место на всесоюзных соревнованиях, подтвердив свой высокий уровень мастерства. Однако переход во взрослую категорию оказался непростым — на первом чемпионате СССР она заняла лишь шестнадцатое место.Добилась успеха несмотря на трудностиГод напряженных тренировок принес Оксане бронзовую медаль на тех же соревнованиях и место в сборной. Несмотря на неудачу в прошлом году, ей доверили представлять страну на чемпионате мира. Там гимнастка блестяще оправдала ожидания, завоевав две медали: золото в командном зачете и бронзу за упражнение с мячом.Этот неожиданный успех не сделал её самодовольной — наоборот, он стал стимулом для новых достижений. Оксана практически жила в зале, посвящая спорту каждую свободную минуту. Благодаря такому упорству ее коллекция наград быстро пополнялась. К 19 годам Костина получила звание заслуженного мастера спорта. Легендарная Ирина Винер называла ее своей лучшей ученицей и ставила в пример другим.Признание было полным — Оксану включили в олимпийскую сборную СССР. Казалось, ее блестящая карьера вот-вот достигнет новой высоты — участия в главных мировых спортивных соревнованиях. Однако случилось непоправимое.Роковая ошибкаНесмотря на настойчивые возражения тренера Натальи Кузьминой, в последний момент Оксану Костину заменили другой спортсменкой, что стало для гимнастки тяжелым ударом. Этот неожиданный поворот событий мог поставить крест на ее спортивной карьере. Оксана всерьез задумалась о том, чтобы покинуть спорт. Однако благодаря поддержке и убеждениям наставницы она решила не сдаваться и продолжить борьбу.Пережитая обида и разочарование превратились для нее в мощный стимул к новым достижениям. Утроив интенсивность своих тренировок, Костина доказала, что решение исключить ее из олимпийской сборной было ошибочным. На чемпионате мира в Брюсселе она выступала, несмотря на надрыв сухожилия, принимая обезболивающие препараты. Несмотря на физическую боль, Оксана совершила невозможное: завоевала все пять золотых медалей в индивидуальных упражнениях.Ее выступление стало настоящим эталоном искусства художественной гимнастики — безупречная техника сочеталась с потрясающей артистичностью и выразительностью. Оксана не просто выполняла сложные элементы, она проживала каждое движение, наполняя их эмоциями и глубиной. Это навсегда вписало ее имя в историю гимнастики как одну из величайших спортсменок.Судьба, казалось, улыбнулась Оксане не только в профессиональной сфере. В ее жизни появилась настоящая любовь. Знакомство с Эдуардом Зеновкой произошло в самолете, когда она возвращалась с Олимпиады в Барселоне, где была почетной гостьей. Между молодыми людьми быстро завязались теплые чувства, и они строили планы на совместное будущее. Свадебное платье уже ждало своего часа.Однако счастье оборвалось внезапно и трагично. 11 февраля 1993 года пара попала в серьезную автомобильную аварию: уставший Эдуард не справился с управлением. 21-летняя чемпионка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Жених выжил, но всю жизнь остался с тяжелым чувством вины.Похороны Оксаны стали днем глубокой скорби для всего спортивного сообщества. Ее похоронили в том самом свадебном платье, которое так и не увидело торжественного дня. Яркая и многообещающая жизнь гимнастки оборвалась слишком рано, но ее спортивное наследие осталось вечным.Рекорд, установленный ею — пять золотых медалей на одном чемпионате мира — до сих пор остается непревзойденным и служит вдохновением для многих спортсменов.Каждое выступление Костиной превращалось в захватывающее шоу, наполненное эмоциями и артистизмом. Те, кто знал ее лично, вспоминают Оксану как удивительно доброго, скромного и чуткого человека. Ее любили не только на спортивном помосте, но и в повседневной жизни.Память о выдающейся гимнастке живет и поныне в ее родном Иркутске. Здесь действует спортивная школа, названная в ее честь. Также ежегодно проводится мемориальный турнир, посвящённый ее памяти и достижениям.

иркутск

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спорт, олимпийские игры, иркутск, ссср, брюссель, ирина винер, эдуард зеновка