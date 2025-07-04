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Похоронили в 21 год, а ее рекорд никто не обошел: феномен Оксаны Костиной - РИА Новости, 04.07.2025
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09:52 04.07.2025 (обновлено: 16:38 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/kostina-2027185547.html
Похоронили в 21 год, а ее рекорд никто не обошел: феномен Оксаны Костиной
Похоронили в 21 год, а ее рекорд никто не обошел: феномен Оксаны Костиной - РИА Новости, 04.07.2025
Похоронили в 21 год, а ее рекорд никто не обошел: феномен Оксаны Костиной
В художественной гимнастике особое место занимает Оксана Костина — настоящая звезда советского спорта. К 20 годам она уже завоевала пять золотых медалей, однако РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:52:00+03:00
2025-07-04T16:38:00+03:00
спорт
олимпийские игры
иркутск
ссср
брюссель
ирина винер
эдуард зеновка
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В художественной гимнастике особое место занимает Оксана Костина — настоящая звезда советского спорта. К 20 годам она уже завоевала пять золотых медалей, однако ее карьера оборвалась трагически на самом подъеме. Когда вспоминаешь великих и талантливых, становится особенно горько — ведь они так и не успели по-настоящему прожить свою жизнь. Оксана Костина — яркий пример такой судьбы: ее жизнь только начиналась, но судьба распорядилась иначе.Достигла невероятных высотСпорт, который изначально задумывался как способ укрепить здоровье ослабленного ребенка, стал для нее и судьбой, и трагедией. Родилась будущая чемпионка в суровом городе Иркутске, расположенном у легендарного Байкала. Родители безмерно любили дочь и вкладывали все силы в ее развитие. Девочка отличалась умом и усердием, однако слабое здоровье постоянно давало о себе знать. Врачи единогласно рекомендовали занятия спортом.Желая сохранить здоровье Оксаны и раскрыть ее потенциал, семья выбрала для нее художественную гимнастику. Так начался путь будущей звезды. Первые шаги в спорте она делала под руководством Натальи Фурсовой и Сарры Горелик, однако настоящим открытием ее таланта стала тренер Ольга Буянова. Именно она увидела в девочке будущую чемпионку.Буянова сразу выделила Оксану среди сорока других детей — миниатюрную, с выразительным взглядом и удивительной уверенностью при выполнении сложных элементов. Хотя тогда девочка еще не владела даже базовыми навыками, такими как шпагат или мостик, ее природный талант был очевиден. В дальнейшем именно благодаря поддержке и наставничеству Буяновой Костина смогла достичь высот мастерства и стать выдающейся спортсменкой.Ольга Буянова взяла Оксану в свою группу, несмотря на то, что там тренировались девочки, которые были на 3–4 года старше и значительно превосходили её как в физическом развитии, так и в технических навыках, что создавало для нее серьезное давление. Несмотря на огромные психологические и физические трудности, благодаря поддержке тренера Оксана справилась с вызовами. Она работала вдвое усерднее своих сверстниц, могла повторять один элемент до тридцати раз подряд, сокращала паузы между упражнениями и задерживалась после основных тренировок.Всего за полгода Костина догнала своих старших товарищей по группе, а через год уже показывала лучшие результаты, опережая более опытных гимнасток. В 14 лет Оксана одержала первую крупную победу на региональных соревнованиях. Хотя спортивные руководители заметили ее талант, никто не мог предположить, каких высот она достигнет в будущем. В 16 лет Костина заняла второе место на всесоюзных соревнованиях, подтвердив свой высокий уровень мастерства. Однако переход во взрослую категорию оказался непростым — на первом чемпионате СССР она заняла лишь шестнадцатое место.Добилась успеха несмотря на трудностиГод напряженных тренировок принес Оксане бронзовую медаль на тех же соревнованиях и место в сборной. Несмотря на неудачу в прошлом году, ей доверили представлять страну на чемпионате мира. Там гимнастка блестяще оправдала ожидания, завоевав две медали: золото в командном зачете и бронзу за упражнение с мячом.Этот неожиданный успех не сделал её самодовольной — наоборот, он стал стимулом для новых достижений. Оксана практически жила в зале, посвящая спорту каждую свободную минуту. Благодаря такому упорству ее коллекция наград быстро пополнялась. К 19 годам Костина получила звание заслуженного мастера спорта. Легендарная Ирина Винер называла ее своей лучшей ученицей и ставила в пример другим.Признание было полным — Оксану включили в олимпийскую сборную СССР. Казалось, ее блестящая карьера вот-вот достигнет новой высоты — участия в главных мировых спортивных соревнованиях. Однако случилось непоправимое.Роковая ошибкаНесмотря на настойчивые возражения тренера Натальи Кузьминой, в последний момент Оксану Костину заменили другой спортсменкой, что стало для гимнастки тяжелым ударом. Этот неожиданный поворот событий мог поставить крест на ее спортивной карьере. Оксана всерьез задумалась о том, чтобы покинуть спорт. Однако благодаря поддержке и убеждениям наставницы она решила не сдаваться и продолжить борьбу.Пережитая обида и разочарование превратились для нее в мощный стимул к новым достижениям. Утроив интенсивность своих тренировок, Костина доказала, что решение исключить ее из олимпийской сборной было ошибочным. На чемпионате мира в Брюсселе она выступала, несмотря на надрыв сухожилия, принимая обезболивающие препараты. Несмотря на физическую боль, Оксана совершила невозможное: завоевала все пять золотых медалей в индивидуальных упражнениях.Ее выступление стало настоящим эталоном искусства художественной гимнастики — безупречная техника сочеталась с потрясающей артистичностью и выразительностью. Оксана не просто выполняла сложные элементы, она проживала каждое движение, наполняя их эмоциями и глубиной. Это навсегда вписало ее имя в историю гимнастики как одну из величайших спортсменок.Судьба, казалось, улыбнулась Оксане не только в профессиональной сфере. В ее жизни появилась настоящая любовь. Знакомство с Эдуардом Зеновкой произошло в самолете, когда она возвращалась с Олимпиады в Барселоне, где была почетной гостьей. Между молодыми людьми быстро завязались теплые чувства, и они строили планы на совместное будущее. Свадебное платье уже ждало своего часа.Однако счастье оборвалось внезапно и трагично. 11 февраля 1993 года пара попала в серьезную автомобильную аварию: уставший Эдуард не справился с управлением. 21-летняя чемпионка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Жених выжил, но всю жизнь остался с тяжелым чувством вины.Похороны Оксаны стали днем глубокой скорби для всего спортивного сообщества. Ее похоронили в том самом свадебном платье, которое так и не увидело торжественного дня. Яркая и многообещающая жизнь гимнастки оборвалась слишком рано, но ее спортивное наследие осталось вечным.Рекорд, установленный ею — пять золотых медалей на одном чемпионате мира — до сих пор остается непревзойденным и служит вдохновением для многих спортсменов.Каждое выступление Костиной превращалось в захватывающее шоу, наполненное эмоциями и артистизмом. Те, кто знал ее лично, вспоминают Оксану как удивительно доброго, скромного и чуткого человека. Ее любили не только на спортивном помосте, но и в повседневной жизни.Память о выдающейся гимнастке живет и поныне в ее родном Иркутске. Здесь действует спортивная школа, названная в ее честь. Также ежегодно проводится мемориальный турнир, посвящённый ее памяти и достижениям.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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60
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спорт, олимпийские игры, иркутск, ссср, брюссель, ирина винер, эдуард зеновка
Спорт, Олимпийские игры, Иркутск, СССР, Брюссель, Ирина Винер, Эдуард Зеновка

Похоронили в 21 год, а ее рекорд никто не обошел: феномен Оксаны Костиной

© РИА Новости / Александр Яковлев | Перейти в медиабанкГимнастка Оксана Костина
Гимнастка Оксана Костина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Яковлев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В художественной гимнастике особое место занимает Оксана Костина — настоящая звезда советского спорта. К 20 годам она уже завоевала пять золотых медалей, однако ее карьера оборвалась трагически на самом подъеме. Когда вспоминаешь великих и талантливых, становится особенно горько — ведь они так и не успели по-настоящему прожить свою жизнь. Оксана Костина — яркий пример такой судьбы: ее жизнь только начиналась, но судьба распорядилась иначе.

Достигла невероятных высот

Спорт, который изначально задумывался как способ укрепить здоровье ослабленного ребенка, стал для нее и судьбой, и трагедией. Родилась будущая чемпионка в суровом городе Иркутске, расположенном у легендарного Байкала. Родители безмерно любили дочь и вкладывали все силы в ее развитие. Девочка отличалась умом и усердием, однако слабое здоровье постоянно давало о себе знать. Врачи единогласно рекомендовали занятия спортом.
Желая сохранить здоровье Оксаны и раскрыть ее потенциал, семья выбрала для нее художественную гимнастику. Так начался путь будущей звезды. Первые шаги в спорте она делала под руководством Натальи Фурсовой и Сарры Горелик, однако настоящим открытием ее таланта стала тренер Ольга Буянова. Именно она увидела в девочке будущую чемпионку.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГимнастка Дарья Дмитриева с тренером Ольгой Буяновой
Гимнастка Дарья Дмитриева с тренером Ольгой Буяновой - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гимнастка Дарья Дмитриева с тренером Ольгой Буяновой
Буянова сразу выделила Оксану среди сорока других детей — миниатюрную, с выразительным взглядом и удивительной уверенностью при выполнении сложных элементов. Хотя тогда девочка еще не владела даже базовыми навыками, такими как шпагат или мостик, ее природный талант был очевиден. В дальнейшем именно благодаря поддержке и наставничеству Буяновой Костина смогла достичь высот мастерства и стать выдающейся спортсменкой.
Ольга Буянова взяла Оксану в свою группу, несмотря на то, что там тренировались девочки, которые были на 3–4 года старше и значительно превосходили её как в физическом развитии, так и в технических навыках, что создавало для нее серьезное давление. Несмотря на огромные психологические и физические трудности, благодаря поддержке тренера Оксана справилась с вызовами. Она работала вдвое усерднее своих сверстниц, могла повторять один элемент до тридцати раз подряд, сокращала паузы между упражнениями и задерживалась после основных тренировок.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкГимнастка Оксана Костина
Гимнастка Оксана Костина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Гимнастка Оксана Костина
Всего за полгода Костина догнала своих старших товарищей по группе, а через год уже показывала лучшие результаты, опережая более опытных гимнасток. В 14 лет Оксана одержала первую крупную победу на региональных соревнованиях. Хотя спортивные руководители заметили ее талант, никто не мог предположить, каких высот она достигнет в будущем. В 16 лет Костина заняла второе место на всесоюзных соревнованиях, подтвердив свой высокий уровень мастерства. Однако переход во взрослую категорию оказался непростым — на первом чемпионате СССР она заняла лишь шестнадцатое место.

Добилась успеха несмотря на трудности

Год напряженных тренировок принес Оксане бронзовую медаль на тех же соревнованиях и место в сборной. Несмотря на неудачу в прошлом году, ей доверили представлять страну на чемпионате мира. Там гимнастка блестяще оправдала ожидания, завоевав две медали: золото в командном зачете и бронзу за упражнение с мячом.
© РИА Новости / Александр Яковлев | Перейти в медиабанкГимнастка Оксана Костина
Гимнастка Оксана Костина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Яковлев
Перейти в медиабанк
Гимнастка Оксана Костина
Этот неожиданный успех не сделал её самодовольной — наоборот, он стал стимулом для новых достижений. Оксана практически жила в зале, посвящая спорту каждую свободную минуту. Благодаря такому упорству ее коллекция наград быстро пополнялась. К 19 годам Костина получила звание заслуженного мастера спорта. Легендарная Ирина Винер называла ее своей лучшей ученицей и ставила в пример другим.
Признание было полным — Оксану включили в олимпийскую сборную СССР. Казалось, ее блестящая карьера вот-вот достигнет новой высоты — участия в главных мировых спортивных соревнованиях. Однако случилось непоправимое.
CC BY-SA 4.0 / Лев Леонидович Медведев / А. Тимошенко, О. Скалдина, О. Костина на XI Международном турнире по художественной гимнастикеА. Тимошенко, О. Скалдина, О. Костина на XI Международном турнире по художественной гимнастике
А. Тимошенко, О. Скалдина, О. Костина на XI Международном турнире по художественной гимнастике - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Лев Леонидович Медведев / А. Тимошенко, О. Скалдина, О. Костина на XI Международном турнире по художественной гимнастике
А. Тимошенко, О. Скалдина, О. Костина на XI Международном турнире по художественной гимнастике

Роковая ошибка

Несмотря на настойчивые возражения тренера Натальи Кузьминой, в последний момент Оксану Костину заменили другой спортсменкой, что стало для гимнастки тяжелым ударом. Этот неожиданный поворот событий мог поставить крест на ее спортивной карьере. Оксана всерьез задумалась о том, чтобы покинуть спорт. Однако благодаря поддержке и убеждениям наставницы она решила не сдаваться и продолжить борьбу.
Пережитая обида и разочарование превратились для нее в мощный стимул к новым достижениям. Утроив интенсивность своих тренировок, Костина доказала, что решение исключить ее из олимпийской сборной было ошибочным. На чемпионате мира в Брюсселе она выступала, несмотря на надрыв сухожилия, принимая обезболивающие препараты. Несмотря на физическую боль, Оксана совершила невозможное: завоевала все пять золотых медалей в индивидуальных упражнениях.
© РИА Новости / Александр Яковлев | Перейти в медиабанкГимнастка Оксана Костина
Гимнастка Оксана Костина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Яковлев
Перейти в медиабанк
Гимнастка Оксана Костина
Ее выступление стало настоящим эталоном искусства художественной гимнастики — безупречная техника сочеталась с потрясающей артистичностью и выразительностью. Оксана не просто выполняла сложные элементы, она проживала каждое движение, наполняя их эмоциями и глубиной. Это навсегда вписало ее имя в историю гимнастики как одну из величайших спортсменок.
Судьба, казалось, улыбнулась Оксане не только в профессиональной сфере. В ее жизни появилась настоящая любовь. Знакомство с Эдуардом Зеновкой произошло в самолете, когда она возвращалась с Олимпиады в Барселоне, где была почетной гостьей. Между молодыми людьми быстро завязались теплые чувства, и они строили планы на совместное будущее. Свадебное платье уже ждало своего часа.
Однако счастье оборвалось внезапно и трагично. 11 февраля 1993 года пара попала в серьезную автомобильную аварию: уставший Эдуард не справился с управлением. 21-летняя чемпионка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Жених выжил, но всю жизнь остался с тяжелым чувством вины.
© РИА Новости / Простяков | Перейти в медиабанкГимнастка Оксана Костина выполняет упражнение
Гимнастка Оксана Костина выполняет упражнение - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Простяков
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Гимнастка Оксана Костина выполняет упражнение
Похороны Оксаны стали днем глубокой скорби для всего спортивного сообщества. Ее похоронили в том самом свадебном платье, которое так и не увидело торжественного дня. Яркая и многообещающая жизнь гимнастки оборвалась слишком рано, но ее спортивное наследие осталось вечным.
Рекорд, установленный ею — пять золотых медалей на одном чемпионате мира — до сих пор остается непревзойденным и служит вдохновением для многих спортсменов.
Каждое выступление Костиной превращалось в захватывающее шоу, наполненное эмоциями и артистизмом. Те, кто знал ее лично, вспоминают Оксану как удивительно доброго, скромного и чуткого человека. Ее любили не только на спортивном помосте, но и в повседневной жизни.
Память о выдающейся гимнастке живет и поныне в ее родном Иркутске. Здесь действует спортивная школа, названная в ее честь. Также ежегодно проводится мемориальный турнир, посвящённый ее памяти и достижениям.
CC BY-SA 2.0 / Karol Otero / Kostina at the 1992 World Rhythmic Gymnastics ChampionshipsОксана Костина на чемпионате мира по художественной гимнастике 1992 года
Оксана Костина на чемпионате мира по художественной гимнастике 1992 года - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Karol Otero / Kostina at the 1992 World Rhythmic Gymnastics Championships
Оксана Костина на чемпионате мира по художественной гимнастике 1992 года
 
СпортОлимпийские игрыИркутскСССРБрюссельИрина ВинерЭдуард Зеновка
 
 
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