https://ria.ru/20250704/koronavirus-2027301320.html

В Британии распространяется новый штамм коронавируса

В Британии распространяется новый штамм коронавируса - РИА Новости, 04.07.2025

В Британии распространяется новый штамм коронавируса

Новый заразный штамм COVID-19 XFG "стратус" распространяется в Великобритании, свидетельствуют данные британского агентства по здравоохранению (UKHSA). РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T20:22:00+03:00

2025-07-04T20:22:00+03:00

2025-07-04T20:22:00+03:00

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ЛОНДОН, 4 июл - РИА Новости. Новый заразный штамм COVID-19 XFG "стратус" распространяется в Великобритании, свидетельствуют данные британского агентства по здравоохранению (UKHSA). "В секвенированных образцах наиболее распространенными штаммами были XFG и его субштаммы", - говорится в сообщении UKHSA. По данным агентства, на долю вариантов XFG.3 и XFG в конце июня приходилось порядка 40% всех случаев заражения COVID-19. Еще в мае доля равнялась примерно 10%. При этом заболеваемость COVID-19 в целом по стране на данный момент падает, говорится в сообщении. Штамм XFG является "рекомбинантным" - состоящим из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2. Впервые он был зафиксирован в январе и является "потомком" штамма "омикрон". Эксперты предупреждают, что "стратус" может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, так как мутации позволяют ему обойти иммунную защиту.

https://ria.ru/20250701/koronavirus-2026466749.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, в мире, коронавирус covid-19