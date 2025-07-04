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В Британии распространяется новый штамм коронавируса - РИА Новости, 04.07.2025
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20:22 04.07.2025
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В Британии распространяется новый штамм коронавируса
В Британии распространяется новый штамм коронавируса - РИА Новости, 04.07.2025
В Британии распространяется новый штамм коронавируса
Новый заразный штамм COVID-19 XFG "стратус" распространяется в Великобритании, свидетельствуют данные британского агентства по здравоохранению (UKHSA). РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:22:00+03:00
2025-07-04T20:22:00+03:00
великобритания
в мире
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 4 июл - РИА Новости. Новый заразный штамм COVID-19 XFG "стратус" распространяется в Великобритании, свидетельствуют данные британского агентства по здравоохранению (UKHSA). "В секвенированных образцах наиболее распространенными штаммами были XFG и его субштаммы", - говорится в сообщении UKHSA. По данным агентства, на долю вариантов XFG.3 и XFG в конце июня приходилось порядка 40% всех случаев заражения COVID-19. Еще в мае доля равнялась примерно 10%. При этом заболеваемость COVID-19 в целом по стране на данный момент падает, говорится в сообщении. Штамм XFG является "рекомбинантным" - состоящим из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2. Впервые он был зафиксирован в январе и является "потомком" штамма "омикрон". Эксперты предупреждают, что "стратус" может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, так как мутации позволяют ему обойти иммунную защиту.
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великобритания, в мире, коронавирус covid-19
Великобритания, В мире, Коронавирус COVID-19
В Британии распространяется новый штамм коронавируса

UKHSA: в Британии распространяется новый заразный штамм COVID-19 XFG "стратус"

© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
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ЛОНДОН, 4 июл - РИА Новости. Новый заразный штамм COVID-19 XFG "стратус" распространяется в Великобритании, свидетельствуют данные британского агентства по здравоохранению (UKHSA).
«
"В секвенированных образцах наиболее распространенными штаммами были XFG и его субштаммы", - говорится в сообщении UKHSA.
По данным агентства, на долю вариантов XFG.3 и XFG в конце июня приходилось порядка 40% всех случаев заражения COVID-19. Еще в мае доля равнялась примерно 10%. При этом заболеваемость COVID-19 в целом по стране на данный момент падает, говорится в сообщении.
Штамм XFG является "рекомбинантным" - состоящим из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2. Впервые он был зафиксирован в январе и является "потомком" штамма "омикрон".
Эксперты предупреждают, что "стратус" может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, так как мутации позволяют ему обойти иммунную защиту.
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