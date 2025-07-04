https://ria.ru/20250704/koronavirus-2027301320.html
В Британии распространяется новый штамм коронавируса
В Британии распространяется новый штамм коронавируса - РИА Новости, 04.07.2025
В Британии распространяется новый штамм коронавируса
Новый заразный штамм COVID-19 XFG "стратус" распространяется в Великобритании, свидетельствуют данные британского агентства по здравоохранению (UKHSA). РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:22:00+03:00
2025-07-04T20:22:00+03:00
2025-07-04T20:22:00+03:00
великобритания
в мире
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569405759_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_56efb2ccbaebff6cd4e217eb7ad5e38f.jpg
ЛОНДОН, 4 июл - РИА Новости. Новый заразный штамм COVID-19 XFG "стратус" распространяется в Великобритании, свидетельствуют данные британского агентства по здравоохранению (UKHSA). "В секвенированных образцах наиболее распространенными штаммами были XFG и его субштаммы", - говорится в сообщении UKHSA. По данным агентства, на долю вариантов XFG.3 и XFG в конце июня приходилось порядка 40% всех случаев заражения COVID-19. Еще в мае доля равнялась примерно 10%. При этом заболеваемость COVID-19 в целом по стране на данный момент падает, говорится в сообщении. Штамм XFG является "рекомбинантным" - состоящим из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2. Впервые он был зафиксирован в январе и является "потомком" штамма "омикрон". Эксперты предупреждают, что "стратус" может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, так как мутации позволяют ему обойти иммунную защиту.
https://ria.ru/20250701/koronavirus-2026466749.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569405759_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_fb517bbdb50b6983109ed89766ff7d77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, коронавирус covid-19
Великобритания, В мире, Коронавирус COVID-19
В Британии распространяется новый штамм коронавируса
UKHSA: в Британии распространяется новый заразный штамм COVID-19 XFG "стратус"