https://ria.ru/20250704/koreya-2027080244.html

Военные Южной Кореи заявили о задержании перебежчика из КНДР

Военные Южной Кореи заявили о задержании перебежчика из КНДР - РИА Новости, 04.07.2025

Военные Южной Кореи заявили о задержании перебежчика из КНДР

Военные Южной Кореи задержали гражданина КНДР, который пересек демилитаризованную зону между странами, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T03:46:00+03:00

2025-07-04T03:46:00+03:00

2025-07-04T03:46:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Военные Южной Кореи задержали гражданина КНДР, который пересек демилитаризованную зону между странами, передает агентство Рёнхап. По данным южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), задержанный пересек военную демаркационную линию (ВДЛ) в четверг вечером. "Военные идентифицировали данное лицо в районе ВДЛ... и провели обычную операцию по его сопровождению и обеспечению его безопасности", - сообщил ОКНШ журналистам. Соответствующие органы планируют провести совместное расследование в отношении перебежчика. Дополнительных подробностей о нём не предоставлено. КНДР и Южная Корея разделены демилитаризованной зоной (ДМЗ) - четырехкилометровой буферной зоной с укреплениями по обеим сторонам границы.

https://ria.ru/20250703/koreya-2026854881.html

https://ria.ru/20250624/rossija-2025018456.html

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, кндр (северная корея)