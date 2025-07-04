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Песков рассказал о налаживании контактов с Афганистаном
Песков рассказал о налаживании контактов с Афганистаном - РИА Новости, 04.07.2025
Песков рассказал о налаживании контактов с Афганистаном
Контакты с Афганистаном будут налаживаться на различных уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:58:00+03:00
2025-07-04T12:58:00+03:00
2025-07-04T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Контакты с Афганистаном будут налаживаться на различных уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан."В рамках двусторонних отношений, конечно же, на различных уровнях контакты будут налаживаться", - сказал Песков журналистам, комментируя дальнейшие контакты российской стороны с Афганистаном.
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афганистан, россия, кабул (город), дмитрий песков, дмитрий жирнов
Афганистан, Россия, Кабул (город), Дмитрий Песков, Дмитрий Жирнов
Песков рассказал о налаживании контактов с Афганистаном
Песков: контакты с Афганистаном будут налаживаться на различных уровнях