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Песков рассказал о налаживании контактов с Афганистаном

Песков рассказал о налаживании контактов с Афганистаном - РИА Новости, 04.07.2025

Песков рассказал о налаживании контактов с Афганистаном

Контакты с Афганистаном будут налаживаться на различных уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:58:00+03:00

2025-07-04T12:58:00+03:00

2025-07-04T13:00:00+03:00

афганистан

россия

кабул (город)

дмитрий песков

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Контакты с Афганистаном будут налаживаться на различных уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан."В рамках двусторонних отношений, конечно же, на различных уровнях контакты будут налаживаться", - сказал Песков журналистам, комментируя дальнейшие контакты российской стороны с Афганистаном.

https://ria.ru/20250703/afganistan-2027053111.html

афганистан

россия

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афганистан, россия, кабул (город), дмитрий песков, дмитрий жирнов