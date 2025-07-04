Как избавиться от тли: простые и эффективные средства
Тли на стебле растения. Архивное фото
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МОСКВА, — РИА Новости. Как гарантированно избавиться от тли на деревьях и растениях приусадебного участка? Что выбрать — народные растворы, приготовленные в домашних условиях, или обработать плодовые покупными средствами? Эффективные методы, средства и советы экспертов — в материале РИА Новости.
Борьба с тлей
Тля — мелкое насекомое из отряда полужесткокрылых. Размер ее варьируется от одного до пяти миллиметров в длину. Окрас встречается зеленый, черный, коричневый или желтый.
- Насекомое питается соком растений, прокалывая их ткани специальным хоботком.
- Именно это часто приводит к увяданию, деформации и даже гибели молодых растений.
- Тля может переносить вирусные инфекции, что также негативно сказывается на здоровье кустарников и деревьев.
- При этом тля очень быстро размножается, образуя большие колонии на листьях, стеблях и других частях растений, особенно в теплую погоду.
- Все это делает ее присутствие серьезной проблемой для большинства садоводов, поэтому крайне важно начать обработку от вредителя как можно раньше.
Причины появления тли в огороде или саду
- 1.Нехватка ее естественных врагов: мелких хищников-"помощников" (божьих коровок, златоглазок и других насекомых), которые питаются вредителем. Важно помнить, что тля предпочитает теплую и сухую погоду, поэтому высокие температуры и отсутствие дождя также создают идеальные условия для ее размножения.
- 2.Здоровье кустарников и деревьев: ослабленные, больные или поврежденные молодые растения подвержены нападению тли. Плохое питание, недостаток влаги или болезни — все это делает их уязвимыми. Кроме того, зеленые насаждения, расположенные на открытых участках земли, становятся доступнее для насекомых.
- 3.Привлечь паразита могут и моно посадки: множество однотипных кустарников или деревьев расширяют "кормовую базу" для вредителя. Ситуацию может усугубить и чрезмерное использование азотных удобрений, которое приводит к избыточному росту зелени.
- 4.Тля переносится и с помощью ветра, насекомых или даже людей — на одежде или садовых инструментах.
Как бороться с тлей
Механические методы
- Традиционный — ручное удаление.Если колония вредителей небольшая, можно использовать щетку или ватный диск, чтобы стереть насекомых с листьев и стеблей.
- Сильная струя воды особенно помогает для кустарников и деревьев. Если на молодом растении есть сильно пораженные части листьев или стеблей, необходимо обязательно их удалить для дальнейшего распространения насекомых.
- Липкие ленты успешно применяют по всему участку: в развешанные ловушки легко поймать летающих насекомых.
Народные средства
- Обработка мыльным раствором — самый простой и распространенный народный способ борьбы с тлей. Вам понадобится одна-две столовые ложки на литр воды.
- Чеснок, лук и крапива отпугивают вредное насекомое своими запахами. Необходимо измельчить один-два зубчика чеснока, залить одним литром воды, настоять в течение суток, после чего процедить полученный раствор и опрыскать им пораженные растения. То же самое можно проделать с одной-двумя луковицами. Крапиву (1 килограмм на 10 литров воды) нужно настаивать три-пять дней.
- Табачный настой: залейте 100 граммов табака (или окурков) одним литром воды, настаивайте 24 часа, процедите полученный раствор и выливайте на растения. Табак содержит никотин, который губительно действует на тлю.
- Красный перец: измельчите один-два стручка, залейте одним литром горячей воды и дайте настояться 24 часа.
- Сода и растительное масло: смешайте одну чайную ложку пищевой соды и одну чайную ложку растительного масла в одном литре воды и опрыскайте получившимся раствором поврежденную зелень.
Биологические методы
К их числу относится наполнение садового участка полезными насекомыми, которые питаются вредителем.
- Божьих коровок можно привлечь, высаживая на участке маргаритки или укроп;
- златоглазки же с удовольствием поселятся там, где много растений с нектаром (например, кориандр или морковь).
- Некоторые виды нематод (микроскопических червей) могут заражать и убивать тлю — их можно поселить в грунте вокруг растений.
- Равно как и трихограмм — микроскопических паразитических ос, которые откладывают яйца в тела тли. Личинки трихограммы развиваются внутри вредителя и убивают ее.
- Питаются тлей и обыкновенные пауки.
- Помогут и биологические инсектициды, содержащие живые микроорганизмы, такие как Bacillus thuringiensis (Bt), которые вредят тле, но безопасны для полезных насекомых, животных и человека.
Химические препараты и инсектициды
К самым распространенным относятся следующие группы химической защиты от тли:
1. Пиретроиды: "Циперметрин" (применяется в виде раствора) или "Дельтаметрин" (быстро действует и имеет длительный эффект).
2. Неоникотиноиды: "Имидаклоприд" (обладает системным действием, что позволяет ему проникать в растение и защищать его от тли) или "Ацефат".
3. Фосфорорганические соединения: например, "Малатион" (препарат контактного действия).
4. Биологические инсектициды: "Бациллюс тулингенсис" (применяется для защиты растений от различных вредителей, включая тлю, при этом является безопасным для окружающей среды).
Всегда крайне важно следовать рекомендациям на упаковке препарата по дозировке и способу их применения. Лучше всего проводить обработку в вечернее время, чтобы избежать воздействия солнечного света, которое может снизить эффективность препарата.
Если вы используете несколько препаратов, предварительно убедитесь в том, что они совместимы. У тли довольно быстро развивается резистентность к определенному виду химических средств, поэтому не исключено, что вам потребуется несколько обработок пораженных кустарников и деревьев с использованием разных препаратов.
"Важно помнить, что если просто побрызгать растение, толку может не быть. Особенно если листья уже скукожились: тля сидит внутри, а раствор туда не проникает. В этом случае сначала нужно срезать верхушки с деформированными листами", — советует Олег Киреев, директор по развитию сервисной компании "Мой гектар".
Профилактика появления тли
- Правильный выбор самих растений — первый и основной шаг. Многие современные гибриды и сорта обладают устойчивостью к вредителям, включая тлю. Поэтому перед покупкой растений стоит изучить вопрос и выбирать те, которые менее подвержены нападению вредных насекомых.
- Соблюдение севооборота. Менять место расположения садовых культур на огороде желательно каждый сезон — это помогает предотвратить появление вредителей и болезней в почве. Например, если в прошлом году вы выращивали возле забора капусту или кабачки — в следующем лучше посадить на этом месте бобовые или корнеплоды.
- Укрепление иммунной системы растений. Нужно обеспечить достаточное количество солнечного света, воды и питательных веществ, крайне важно регулярно удобрять молодые кустарники и деревья. Обращайте особое внимание на нижнюю сторону листьев и стеблей — именно там чаще всего селится тля. Раннее обнаружение вредителей позволит быстро принять меры для их уничтожения.
Мнение эксперта
Директор по развитию сервисной компании "Мой гектар" Олег Киреев отмечает, что листовая тля очень быстро и активно размножается и за считанные недели может нанести серьезный вред деревьям и другим молодым растениям.
"Смывание струей воды или срез пораженных побегов эффективно лишь при малой численности вредителей, — говорит эксперт. — В качестве профилактики от тли хорошо показали себя растения репелленты: чеснок, лук, лаванда, мята, мелисса, бархатцы и многие другие. Их запах отпугивает тлю и других вредителей. Еще нужно обратить внимание на муравьев: они нередко защищают тлю и даже помогают ей переселиться на другие растения".
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