https://ria.ru/20250704/kak-izbavitsya-ot-tli-2027254919.html

Как избавиться от тли: простые и эффективные средства

Как избавиться от тли: простые и эффективные средства

Как избавиться от тли: простые и эффективные средства

Как гарантированно избавиться от тли на деревьях и растениях приусадебного участка? Что выбрать — народные растворы, приготовленные в домашних условиях, или... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:43:00+03:00

2025-07-04T17:43:00+03:00

2025-07-04T17:43:00+03:00

общество

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МОСКВА, — РИА Новости. Как гарантированно избавиться от тли на деревьях и растениях приусадебного участка? Что выбрать — народные растворы, приготовленные в домашних условиях, или обработать плодовые покупными средствами? Эффективные методы, средства и советы экспертов — в материале РИА Новости.Борьба с тлейТля — мелкое насекомое из отряда полужесткокрылых. Размер ее варьируется от одного до пяти миллиметров в длину. Окрас встречается зеленый, черный, коричневый или желтый.Причины появления тли в огороде или садуКак бороться с тлейМеханические методыНародные средстваБиологические методыК их числу относится наполнение садового участка полезными насекомыми, которые питаются вредителем.Химические препараты и инсектицидыК самым распространенным относятся следующие группы химической защиты от тли:1. Пиретроиды: "Циперметрин" (применяется в виде раствора) или "Дельтаметрин" (быстро действует и имеет длительный эффект).2. Неоникотиноиды: "Имидаклоприд" (обладает системным действием, что позволяет ему проникать в растение и защищать его от тли) или "Ацефат".3. Фосфорорганические соединения: например, "Малатион" (препарат контактного действия).4. Биологические инсектициды: "Бациллюс тулингенсис" (применяется для защиты растений от различных вредителей, включая тлю, при этом является безопасным для окружающей среды).Всегда крайне важно следовать рекомендациям на упаковке препарата по дозировке и способу их применения. Лучше всего проводить обработку в вечернее время, чтобы избежать воздействия солнечного света, которое может снизить эффективность препарата.Если вы используете несколько препаратов, предварительно убедитесь в том, что они совместимы. У тли довольно быстро развивается резистентность к определенному виду химических средств, поэтому не исключено, что вам потребуется несколько обработок пораженных кустарников и деревьев с использованием разных препаратов."Важно помнить, что если просто побрызгать растение, толку может не быть. Особенно если листья уже скукожились: тля сидит внутри, а раствор туда не проникает. В этом случае сначала нужно срезать верхушки с деформированными листами", — советует Олег Киреев, директор по развитию сервисной компании "Мой гектар".Профилактика появления тлиМнение экспертаДиректор по развитию сервисной компании "Мой гектар" Олег Киреев отмечает, что листовая тля очень быстро и активно размножается и за считанные недели может нанести серьезный вред деревьям и другим молодым растениям."Смывание струей воды или срез пораженных побегов эффективно лишь при малой численности вредителей, — говорит эксперт. — В качестве профилактики от тли хорошо показали себя растения репелленты: чеснок, лук, лаванда, мята, мелисса, бархатцы и многие другие. Их запах отпугивает тлю и других вредителей. Еще нужно обратить внимание на муравьев: они нередко защищают тлю и даже помогают ей переселиться на другие растения".

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https://ria.ru/20250317/sliva-1782657185.html

https://ria.ru/20250313/kapusta-1780889259.html

https://ria.ru/20250627/borba-s-sornyakami-2025919096.html

https://ria.ru/20250313/barkhattsy-1778883723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество