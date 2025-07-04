https://ria.ru/20250704/kak-borotsya-s-vreditelyami-rastenij-2027291543.html

Как бороться с вредителями растений: самые эффективные способы

Как бороться с вредителями растений: самые эффективные способы

Как бороться с вредителями растений: самые эффективные способы

Российские садоводы ежегодно вступают в борьбу с вредителями для защиты растений. Народные способы, отработанные методы от экспертов, какие из популярных... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:35:00+03:00

2025-07-04T19:35:00+03:00

2025-07-04T19:35:00+03:00

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Российские садоводы ежегодно вступают в борьбу с вредителями для защиты растений. Народные способы, отработанные методы от экспертов, какие из популярных средств нужно использовать аккуратно, меры для быстрой ликвидации вредителей — в материале РИА Новости.Борьба с вредителямиКаждый уважающий себя дачник готов приложить максимум усилий для выращивания богатого урожая. Но есть одно "но": вредители, безжалостно повреждающие листья, стебли, цветы и плоды растений, нарушающие экосистему садового участка и препятствующие заселению на даче полезных микроорганизмов, насекомых и даже птиц.Опытные садоводы знают: если не уделять борьбе с многочисленными вредителями пристальное внимание, они довольно быстро распространятся по всему участку.Причины появления вредителей на растенияхОсновные виды вредителей растенийПроще перечислить тех, кто не желает навредить урожаю. Природа распорядилась так, что подавляющее большинство насекомых, жуков, гусениц и прочей "нечисти" питается растениями.Как бороться с вредителями растенийВажна регулярная работа, сочетающая различные подходы. По мнению большинства садоводов, только комбинированное использование механических, биологических, химических и профилактических способов и методов поможет сохранить урожай и здоровье почвы на долгие годы.Механические методыМария Шуракова, консультант по работе с физическими лицами компании по производству и продаже садового оборудования "Цикл", советует для борьбы с медведкой устанавливать специальные ловушки с приманками.“Важно своевременно удалять и сжигать зараженные растения и листья, чтобы предотвратить распространение вредителей. Такие меры полезны в случае небольших заражений, но для более масштабной борьбы может понадобиться дополнительная помощь”, — заявила эксперт.Большинство биологов солидарны в том, что регулярная обработка почвы (ее перекопка и рыхление) помогает уничтожить яйца и личинки вредителей, находящихся в почве. Равно как и удаление поврежденных листьев, стеблей и плодов может помочь предотвратить распространение вредителей и болезней.Из других механических методов борьбы с вредителями чаще всего используется промывание растений струей воды и использование щетки для удаления паразитов, однако наибольшую эффективность механические методы показывают в сочетании с остальными: биологическими, химическими и народными.Биологические методыВключают использование полезных насекомых и биопрепаратов. По словам эксперта Марии Шураковой, стратегия заключается в заселении садового участка естественными врагами вредителей."Эти средства помогают снизить количество вредителей, при этом оставаясь безопасными для растений и окружающей среды, что делает их отличным выбором для борьбы с вредителями без использования химикатов", — говорит Шуракова.Как же привлечь полезных насекомых на садовый участок? Все просто:Химические препаратыОстаются важным инструментом в борьбе с вредителями, особенно при массовых заражениях. Часто и без ущерба для окружающей среды применяются:"Инсектициды и акарициды, такие как Фуфанон, Искра, Карбофос, имеют широкий спектр действия и позволяют быстро справляться с различными видами вредителей. Они должны использоваться строго по инструкции, в нужной фазе развития вредителя и с учетом погодных условий”, — отмечает эксперт Мария Шуракова.Для удобства и точности применения химикатов на больших участках рекомендуется использовать аккумуляторные опрыскиватели. Эти устройства обеспечивают равномерное распыление препаратов, не требуют значительных физических усилий и подходят для работы в любых погодных условиях. “Точная регулировка давления и дозировки позволяет максимально эффективно бороться с вредителями, не нанося вреда растениям”, — уверяет специалист.Народные средстваПриготовить такие настои несложно: необходимо взять некоторое количество главного ингредиента (несколько зубчиков чеснока, пару луковиц или стручков красного перца), залить водой и настоять в течение суток. После этого процедить полученную смесь и распылить ее на растения для отпугивания насекомых."Мыльный раствор используется для обработки от тли, а опудривание табачной пылью, золой или горчичным порошком помогает бороться с другими сосущими вредители. Эти методы особенно полезны для тех, кто ищет безопасные и доступные способы защиты растений", — резюмирует эксперт Мария Шуракова.Мыльный раствор готовится с помощью обычного хозяйственного мыла. Оно разбавляется в воде из расчета: две столовые ложки мыльной стружки на один литр. Можно использовать в борьбе с вредителями курительный табак (или остатки сигарет), настояв его в воде и процедив перед применением. А можно нарвать свежей крапивы, залить ее водой и дать настояться несколько дней. Такой настой не только поможет отпугнуть вредителей, но и послужит отличным удобрением, богатым питательными веществами.Профилактика появления вредителейВажно помнить, что эффективная борьба с вредителями — не разовая мера, а регулярная профилактическая работа, сочетающая различные способы и методы.

https://ria.ru/20241211/vrediteli-1792013894.html

https://ria.ru/20250704/kak-izbavitsya-ot-tli-2027254919.html

https://ria.ru/20250627/borba-s-sornyakami-2025919096.html

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