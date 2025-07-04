Как бороться с вредителями растений: самые эффективные способы
Колорадский жук на кустах картофеля . Архивное фото
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Российские садоводы ежегодно вступают в борьбу с вредителями для защиты растений. Народные способы, отработанные методы от экспертов, какие из популярных средств нужно использовать аккуратно, меры для быстрой ликвидации вредителей — в материале РИА Новости.
Борьба с вредителями
Каждый уважающий себя дачник готов приложить максимум усилий для выращивания богатого урожая. Но есть одно "но": вредители, безжалостно повреждающие листья, стебли, цветы и плоды растений, нарушающие экосистему садового участка и препятствующие заселению на даче полезных микроорганизмов, насекомых и даже птиц.
Опытные садоводы знают: если не уделять борьбе с многочисленными вредителями пристальное внимание, они довольно быстро распространятся по всему участку.
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Причины появления вредителей на растениях
- Неправильный уход за растениями: недостаток или избыток воды, неправильное удобрение или несоблюдение агротехнических норм, плохое состояние почвы, недостаток питательных веществ.
- Чрезмерное использование пестицидов также нередко приводит к уничтожению полезных насекомых, которые естественным образом контролируют численность вредителей.
- Слишком близкая посадка кустарников и деревьев зачастую создает идеальные условия для их распространения. Бывает и так, что вредители заносятся на участок с новыми растениями, семенами или даже через инструменты или обувь садоводов.
Основные виды вредителей растений
Проще перечислить тех, кто не желает навредить урожаю. Природа распорядилась так, что подавляющее большинство насекомых, жуков, гусениц и прочей "нечисти" питается растениями.
- 1.Паутинный клещ: образует паутину на листьях и высасывает соки, что приводит к увяданию растений;
- 2.Тля: питается соками зеленых насаждений, часто вызывая деформацию листьев и их пожелтение;
- 3.Клопы: некоторые его виды, такие как капустный клоп, могут повредить как листья, так и плоды;
- 4.Слизень, улитка, медведка или гусеница: питаются листьями и стеблями, оставляя на них характерные следы;
- 5.Колорадский жук: известный вредитель картофеля;
- 6.Трипсы: мелкие насекомые, повреждающие цветы и плоды;
- 7.Нематоды: микроскопические черви;
- 8.Грибковые вредители: мучнистая роса или черная плесень;
- 9.Птицы и млекопитающие: некоторые виды птиц, а также грызуны (мыши, крысы) могут повреждать плоды и семена.
Как бороться с вредителями растений
Важна регулярная работа, сочетающая различные подходы. По мнению большинства садоводов, только комбинированное использование механических, биологических, химических и профилактических способов и методов поможет сохранить урожай и здоровье почвы на долгие годы.
Механические методы
- Ручной сбор паразитов — самый бюджетный. На небольших огородах (площадью до 10 соток) можно собирать тлю, гусениц или слизней собственными руками.
- Желтые или синие липкие ловушки используют для привлечения и ловли той же тли или белокрылки.
- “Пивные ловушки” применяются для поимки слизней и улиток: контейнеры с пивом зарываются прямо в землю, и вредители летят на запах, попадая в западню. А от птиц и крупных насекомых можно запросто защититься при помощи установки защитных сеток из тюля или специального агроволокна, а также специальных звуковых и световых ловушек.
Мария Шуракова, консультант по работе с физическими лицами компании по производству и продаже садового оборудования "Цикл", советует для борьбы с медведкой устанавливать специальные ловушки с приманками.
“Важно своевременно удалять и сжигать зараженные растения и листья, чтобы предотвратить распространение вредителей. Такие меры полезны в случае небольших заражений, но для более масштабной борьбы может понадобиться дополнительная помощь”, — заявила эксперт.
Большинство биологов солидарны в том, что регулярная обработка почвы (ее перекопка и рыхление) помогает уничтожить яйца и личинки вредителей, находящихся в почве. Равно как и удаление поврежденных листьев, стеблей и плодов может помочь предотвратить распространение вредителей и болезней.
Из других механических методов борьбы с вредителями чаще всего используется промывание растений струей воды и использование щетки для удаления паразитов, однако наибольшую эффективность механические методы показывают в сочетании с остальными: биологическими, химическими и народными.
Биологические методы
Включают использование полезных насекомых и биопрепаратов. По словам эксперта Марии Шураковой, стратегия заключается в заселении садового участка естественными врагами вредителей.
- Божьи коровки, пауки и некоторые виды ос с удовольствием ими питаются. Другие насекомые (наездники) откладывают яйца внутри или на теле вредителей, что приводит к их неминуемой гибели.
- Многие микроорганизмы, грибки или вирусы (например, бактерия Bacillus thuringiensi) также вызывают болезни у вредителей.
"Эти средства помогают снизить количество вредителей, при этом оставаясь безопасными для растений и окружающей среды, что делает их отличным выбором для борьбы с вредителями без использования химикатов", — говорит Шуракова.
Как же привлечь полезных насекомых на садовый участок? Все просто:
- высаживайте на нем растения, которые служат источником нектара и пыльцы (например, цветущие травы);
- Параллельно можно смешивать посадки различных культур, отпугивающих вредителей, снижая таким образом численность их колоний;
- Нельзя забывать и про улучшение структуры почвы, использование мульчи, севооборот и другие методы, которые способствуют естественному контролю за вредителями.
Химические препараты
Остаются важным инструментом в борьбе с вредителями, особенно при массовых заражениях. Часто и без ущерба для окружающей среды применяются:
- инсектициды,
- фунгициды,
- гербициды,
- акарициды,
- родентициды.
"Инсектициды и акарициды, такие как Фуфанон, Искра, Карбофос, имеют широкий спектр действия и позволяют быстро справляться с различными видами вредителей. Они должны использоваться строго по инструкции, в нужной фазе развития вредителя и с учетом погодных условий”, — отмечает эксперт Мария Шуракова.
Для удобства и точности применения химикатов на больших участках рекомендуется использовать аккумуляторные опрыскиватели. Эти устройства обеспечивают равномерное распыление препаратов, не требуют значительных физических усилий и подходят для работы в любых погодных условиях. “Точная регулировка давления и дозировки позволяет максимально эффективно бороться с вредителями, не нанося вреда растениям”, — уверяет специалист.
- Для борьбы с сорняками на садовом участке традиционно используются гербициды.
- Если же вам не дают покоя грызуны — следует приобрести и использовать родентициды (бромадиолон, дифенакум).
Народные средства
- Настои чеснока, лука и перца — в числе самых популярных вариантов. Эти натуральные средства помогают отпугивать вредителей на многих растениях.
Приготовить такие настои несложно: необходимо взять некоторое количество главного ингредиента (несколько зубчиков чеснока, пару луковиц или стручков красного перца), залить водой и настоять в течение суток. После этого процедить полученную смесь и распылить ее на растения для отпугивания насекомых.
- Можно использовать также мыльный, табачный и крапивный настои.
"Мыльный раствор используется для обработки от тли, а опудривание табачной пылью, золой или горчичным порошком помогает бороться с другими сосущими вредители. Эти методы особенно полезны для тех, кто ищет безопасные и доступные способы защиты растений", — резюмирует эксперт Мария Шуракова.
Мыльный раствор готовится с помощью обычного хозяйственного мыла. Оно разбавляется в воде из расчета: две столовые ложки мыльной стружки на один литр. Можно использовать в борьбе с вредителями курительный табак (или остатки сигарет), настояв его в воде и процедив перед применением. А можно нарвать свежей крапивы, залить ее водой и дать настояться несколько дней. Такой настой не только поможет отпугнуть вредителей, но и послужит отличным удобрением, богатым питательными веществами.
Профилактика появления вредителей
Важно помнить, что эффективная борьба с вредителями — не разовая мера, а регулярная профилактическая работа, сочетающая различные способы и методы.
- Соблюдайте севооборот, меняя посадки садовых культур каждый сезон. Используйте только те сорта растений, которые обладают устойчивостью к определенным вредителям и болезням.
- Убирайте опавшие листья, остатки растений и мусор, которые могут служить укрытием для вредителей. Регулярно проводите осмотр растений на наличие вредителей и признаков заболеваний, чтобы вовремя выявить проблему.
- Поддерживайте оптимальный уровень влаги и питательных веществ растений, чтобы они были крепкими и менее подверженными атакам вредителей. Создавайте условия для обитания естественных врагов вредителей, таких как божьи коровки и наездники, высаживая растения, которые их привлекают.
- Используйте укрывные материалы вроде агроволокна или сетки для защиты растений от насекомых и птиц. Проводите мульчирование, помогающее удерживать влагу, подавлять рост сорняков и препятствовать доступу вредителей к корням растений.
- Соблюдайте санитарные нормы, стерилизуя инструменты и оборудование, чтобы избежать переноса вредителей и болезней.