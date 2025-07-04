Рейтинг@Mail.ru
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 04.07.2025 (обновлено: 00:06 05.07.2025)
https://ria.ru/20250704/kadyrov-2027187145.html
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти - РИА Новости, 05.07.2025
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами регионального правительства прокомментировал слухи о своей смерти, заявив недоброжелателям, что они не... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-04T14:36:00+03:00
2025-07-05T00:06:00+03:00
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:228:2776:1790_1920x0_80_0_0_49b77dfc8e18023a5ef38d17446d09ab.jpg
ГРОЗНЫЙ, 4 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами регионального правительства прокомментировал слухи о своей смерти, заявив недоброжелателям, что они не дождутся. &quot;Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи — мы живы...&quot;, - сказал Кадыров на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.Глава Чечни отметил, что система руководства республикой хорошо налажена, поэтому нет необходимости ежедневно проводить совещания."По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь", — заверил Кадыров.Слухи о болезни или смерти Кадырова неоднократно появляются в информационном поле. В мае глава республики назвал распространяющих слухи о его болезни прячущимися за границей сплетниками без мужества и сравнил их с "мышами".
https://ria.ru/20250506/kadyrov-2015323011.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988753847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d89bcecc71259ba0fcd2ae4c86b450a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

Кадыров заявил недоброжелателям, что они не дождутся его смерти

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 4 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами регионального правительства прокомментировал слухи о своей смерти, заявив недоброжелателям, что они не дождутся.
«

"Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи — мы живы...", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что система руководства республикой хорошо налажена, поэтому нет необходимости ежедневно проводить совещания.
"По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь", — заверил Кадыров.
Слухи о болезни или смерти Кадырова неоднократно появляются в информационном поле. В мае глава республики назвал распространяющих слухи о его болезни прячущимися за границей сплетниками без мужества и сравнил их с "мышами".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Кадыров объяснил свои слова об отставке
6 мая, 16:50
 
ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала