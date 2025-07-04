https://ria.ru/20250704/kadyrov-2027187145.html

Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти - РИА Новости, 05.07.2025

Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами регионального правительства прокомментировал слухи о своей смерти, заявив недоброжелателям, что они не... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-04T14:36:00+03:00

2025-07-04T14:36:00+03:00

2025-07-05T00:06:00+03:00

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 4 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами регионального правительства прокомментировал слухи о своей смерти, заявив недоброжелателям, что они не дождутся. "Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи — мы живы...", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.Глава Чечни отметил, что система руководства республикой хорошо налажена, поэтому нет необходимости ежедневно проводить совещания."По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь", — заверил Кадыров.Слухи о болезни или смерти Кадырова неоднократно появляются в информационном поле. В мае глава республики назвал распространяющих слухи о его болезни прячущимися за границей сплетниками без мужества и сравнил их с "мышами".

https://ria.ru/20250506/kadyrov-2015323011.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)