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Источник: на руководителей предприятий "Южуралзолота" завели уголовные дела - РИА Новости, 04.07.2025
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15:12 04.07.2025 (обновлено: 15:44 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/istochnik-2027206472.html
Источник: на руководителей предприятий "Южуралзолота" завели уголовные дела
Источник: на руководителей предприятий "Южуралзолота" завели уголовные дела - РИА Новости, 04.07.2025
Источник: на руководителей предприятий "Южуралзолота" завели уголовные дела
Уголовные дела возбуждены двух руководителей предприятий в структуре "Южуралзолота" в Челябинской области: на директора горнообогатительного комбината... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:12:00+03:00
2025-07-04T15:44:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
генеральная прокуратура рф
челябинск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены двух руководителей предприятий в структуре "Южуралзолота" в Челябинской области: на директора горнообогатительного комбината "Светлинский" Сергея Щелокова и начальника золотоизвлекательной фабрики Дмитрия Бендика - из-за нарушений правил охраны окружающей среды, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов."В рамках уголовных дел о нарушении структурами "Южуралзолота" правил охраны окружающей среды появились фигуранты. Так, директор ГОК "Светлинский" Сергей Щелоков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и статьей 254 УК РФ (порча земли)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что начальник золотоизвлекательной фабрики Дмитрий Бендик подозревается по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).Оперативное сопровождение уголовных дел осуществляет ФСБ России, отметил он.Советский райсуд Челябинска ранее сообщал, что 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
https://ria.ru/20241021/ural-1979092011.html
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происшествия, россия, челябинская область, генеральная прокуратура рф, челябинск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Генеральная прокуратура РФ, Челябинск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Источник: на руководителей предприятий "Южуралзолота" завели уголовные дела

На двух руководителей предприятий "Южуралзолота" завели уголовные дела

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены двух руководителей предприятий в структуре "Южуралзолота" в Челябинской области: на директора горнообогатительного комбината "Светлинский" Сергея Щелокова и начальника золотоизвлекательной фабрики Дмитрия Бендика - из-за нарушений правил охраны окружающей среды, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.
Самородки и слитки, незаконно добытые преступной группировкой на Урале - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
На Урале задержали членов банды, незаконно добывавшей золото
21 октября 2024, 11:53
"В рамках уголовных дел о нарушении структурами "Южуралзолота" правил охраны окружающей среды появились фигуранты. Так, директор ГОК "Светлинский" Сергей Щелоков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и статьей 254 УК РФ (порча земли)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что начальник золотоизвлекательной фабрики Дмитрий Бендик подозревается по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Оперативное сопровождение уголовных дел осуществляет ФСБ России, отметил он.
Советский райсуд Челябинска ранее сообщал, что 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".
Задержание подозреваемых в хищении золотосодержащего концентрата в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Красноярском крае задержали подозреваемых в хищении золота
23 мая, 08:57
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.
ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – УральскомЧелябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Николай Минаев - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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2 июля, 15:28
 
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