https://ria.ru/20250704/iran-2027200147.html

Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран

Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран - РИА Новости, 04.07.2025

Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран

Инспекторы МАГАТЭ в пятницу покинули Иран и направилась в штаб-квартиру агентства в Вене после их пребывания в Тегеране в течение военного конфликта между ИРИ с РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:59:00+03:00

2025-07-04T14:59:00+03:00

2025-07-04T15:11:00+03:00

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дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ в пятницу покинули Иран и направилась в штаб-квартиру агентства в Вене после их пребывания в Тегеране в течение военного конфликта между ИРИ с Израилем и США, сообщило МАГАТЭ.Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф 26 июня заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он отметил, что до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов ИРИ, продолжать сотрудничество с агентством не представляется возможным."Группа инспекторов МАГАТЭ сегодня благополучно покинула Иран и направилась в штаб-квартиру агентства в Вене после пребывания в Тегеране в течение недавнего военного конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.МАГАТЭ добавило, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил об исключительной важности обсуждения организации с Ираном условий для скорейшего возобновления необходимой деятельности по мониторингу и проверке в ИРИ.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250702/gosdep-2026828142.html

https://ria.ru/20250629/iran-2026174930.html

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в мире, иран, тегеран (город), магатэ, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте