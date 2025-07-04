https://ria.ru/20250704/iran-2027194516.html

Мирзиеев назвал военные действия против Ирана угрозой для Ближнего Востока

Мирзиеев назвал военные действия против Ирана угрозой для Ближнего Востока - РИА Новости, 04.07.2025

Мирзиеев назвал военные действия против Ирана угрозой для Ближнего Востока

Военные действия против Ирана создали угрозу вовлечения в пучину войны всего региона Ближнего Востока и возникновения очага масштабной экологической катастрофы, РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:42:00+03:00

2025-07-04T14:42:00+03:00

2025-07-04T14:42:00+03:00

в мире

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шавкат мирзиеев

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БАКУ, 4 июл - РИА Новости. Военные действия против Ирана создали угрозу вовлечения в пучину войны всего региона Ближнего Востока и возникновения очага масштабной экологической катастрофы, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. "Военные действия против Исламской Республики Иран, являющейся членом нашей организации (ОЭС, Организация экономического сотрудничества - ред.), создали угрозу вовлечения в пучину войны всего региона и возникновения очага масштабной экологической катастрофы", - сказал Мирзиёев, выступая на 17-м саммите ОЭС в азербайджанском Ханкенди. Мирзиёев сообщил, что Узбекистан поддерживает достигнутое между Ираном и Израилем соглашение о прекращении огня и расценивает это решение как важный шаг к смягчению напряженности в регионе и восстановлению безопасности. "Убежден, что оно создаст прочную основу для разрешения всех проблем посредством дипломатии и конструктивных переговоров", - отметил президент Узбекистана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Организация экономического сотрудничества (ОЭС) была образована в 1985 году, и является правопреемницей Организации регионального сотрудничества и развития, основанной в 1964 году Ираном, Пакистаном и Турцией. В начале 1990-х к организации присоединились еще семь государств: Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html

https://ria.ru/20250703/putin-2027034389.html

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в мире, иран, узбекистан, израиль, шавкат мирзиеев, дональд трамп, ближний восток