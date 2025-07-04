https://ria.ru/20250704/iran-2026990811.html

"Как русские это сделали?!": аналитик ЦРУ рассказал об унижении США в Иране

"Как русские это сделали?!": аналитик ЦРУ рассказал об унижении США в Иране - РИА Новости, 04.07.2025

"Как русские это сделали?!": аналитик ЦРУ рассказал об унижении США в Иране

Тот день, 13 июня, мог стать для Ирана чёрным днём: скоординированные удары Израиля и США по системам ПВО, кибератаки на военную инфраструктуру и ликвидация... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:01:00+03:00

2025-07-04T19:01:00+03:00

2025-07-04T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тот день, 13 июня, мог стать для Ирана чёрным днём: скоординированные удары Израиля и США по системам ПВО, кибератаки на военную инфраструктуру и ликвидация ключевых командиров должны были парализовать страну.Однако Тегеран не только выстоял, но и нанес ответный удар уже через несколько часов. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Ларри К. Джонсона, это стало возможным только благодаря помощи России.Готовили неделю хаоса для ИранаКак утверждает Джонсон, атака на Иран готовилась годами. В операции участвовали ЦРУ, израильский "Моссад", британская MI6 и даже МАГАТЭ. Официально Запад говорил о "ядерной угрозе", но настоящей целью была смена режима.Первым ударом стала серия точечных ликвидаций – погибли несколько высокопоставленных военных и ученых. Затем последовала мощная кибератака, отключившая системы ПВО, военные сети и связь. Одновременно с этим израильские силы нанесли ракетные удары по стратегическим объектам противовоздушной обороны. По словам эксперта, киберподразделения США действовали в полной координации с Израилем."Считаю, что израильская атака была совершена при полном участии командования кибервойсками США, - говорит в своем YouTube-канале Джонсон. - Ожидалось, что иранские системы будут выведены из строя на неделю – и что в результате хаоса Израиль сможет использовать другие имеющиеся ресурсы, чтобы положить Ирану конец".План был рассчитан на семь дней. Якобы за это время Тегеран должен был потерять контроль над ситуацией, что открывало дорогу для более масштабного удара. Однако уже через 12 часов Иран ответил баллистическими ракетами, доказав, что его оборонные системы работают.Российский фактор: как восстановили ПВОДжонсон ссылается на журналистов Пепе Эскобара и Алистера Крука, которые утверждают: восстановить систему ПВО Ирану помогли российские специалисты. Именно их действия позволили Тегерану так быстро вернуть боеспособность.Эксперт задаётся вопросом: как именно Россия этого добилась? Ведь американские стратеги рассчитывали, что иранская оборона будет неделю неработоспособна. Однако Москва, судя по всему, предоставила технологии или специалистов, которые позволили оперативно устранить последствия атак."Русские помогли Ирану восстановить систему – она не была выведена из строя навсегда. И уже в течение первых 12 часов Иран уже нанес ответный удар баллистическими ракетами по Израилю. Это реальная история – как вообще русские это сделали?", - задается вопросом Джонсон.Подписчики отмечают, что действия русских совершенно точно унизили американскую сторону вместе со всеми их хваленными специалистами и технологии.Ну, а сам Джонсон считает, что к моменту объявления перемирия Дональдом Трампом Иран был близок к тому, чтобы нанести Израилю серьёзное поражение. И если бы не дипломатическое вмешательство, исход мог быть иным.Геополитический сигнал МосквыДело в том, что помощь Ирану – это не просто техническая поддержка, а жёсткий сигнал Западу. Россия дала понять, что не допустит повторения сценариев, подобных Ливии или Сирии, где американское вмешательство привело к ужасающим последствиям.США и их союзники явно недооценили возможности российско-иранского сотрудничества. Теперь Вашингтону придётся учитывать, что любая попытка дестабилизировать Иран встретит не только ответ Тегерана, но и реакцию Москвы.Как отмечает Джонсон, этот эпизод показал: несмотря на санкции и давление, Россия остаётся ключевым игроком на Ближнем Востоке. И её возможности в кибервойне и военно-технической поддержке по-прежнему способны менять расклады.Удобная американская позицияРанее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что американские власти внимательно отслеживают планы Ирана после недавних ударов по его территории, в том числе взаимодействие Тегерана с союзниками в регионе."Мы, очевидно, очень внимательно следим за тем, что они (Иран - ред.) планируют делать и как намерены взаимодействовать с Западом и с военными возможностями США - будь то через свои прокси в лице (палестинского движения - ред.) ХАМАС, (ливанского движения - ред.) "Хезболлах" или хуситов (правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" - ред.) или за счет собственных военных ресурсов в самом Иране", - сказал он в эфире Fox Business.Кстати, стоит отметить, что выбор Fox Business для подобного заявления не случаен - это часть информационной кампании по подготовке общественного мнения к возможной эскалации, где Иран заранее позиционируется как агрессор, независимо от реальных событий. То есть официальный Вашингтон продолжает демонстрировать патологическую подозрительность в отношении Тегерана, рассматривая любые его действия через призму потенциальной угрозы. Такая позиция удобна тем, что позволяет американской стороне игнорировать факт, что именно Иран стал объектом недавней агрессии, а не её инициатором.

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп