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ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях
ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях - РИА Новости, 04.07.2025
ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях
Ударами в Сумской области в северной части Украины поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ, рассказал РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:57:00+03:00
2025-07-04T08:57:00+03:00
2025-07-04T08:57:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Ударами в Сумской области в северной части Украины поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сумская область – 6 ударов... Поражение железнодорожной инфраструктуры и ПВД", - сообщил Лебедев. Также, по его словам, удары по логистике, железнодорожной инфраструктуре и топливным базам нанесены в Полтавской области.
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ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях
В Сумской и Полтавской областях поражена железнодорожная инфраструктура