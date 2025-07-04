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ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/infrastruktura-2027094720.html
ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях
ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях - РИА Новости, 04.07.2025
ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях
Ударами в Сумской области в северной части Украины поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ, рассказал РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:57:00+03:00
2025-07-04T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Ударами в Сумской области в северной части Украины поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сумская область – 6 ударов... Поражение железнодорожной инфраструктуры и ПВД", - сообщил Лебедев. Также, по его словам, удары по логистике, железнодорожной инфраструктуре и топливным базам нанесены в Полтавской области.
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полтавская область, сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях

В Сумской и Полтавской областях поражена железнодорожная инфраструктура

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Ударами в Сумской области в северной части Украины поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сумская область – 6 ударов... Поражение железнодорожной инфраструктуры и ПВД", - сообщил Лебедев.
Также, по его словам, удары по логистике, железнодорожной инфраструктуре и топливным базам нанесены в Полтавской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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