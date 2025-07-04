https://ria.ru/20250704/infrastruktura-2027094720.html

ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях

ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях - РИА Новости, 04.07.2025

ВС России поразили ж/д инфраструктуру в Сумской и Полтавской областях

Ударами в Сумской области в северной части Украины поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ, рассказал РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:57:00+03:00

2025-07-04T08:57:00+03:00

2025-07-04T08:57:00+03:00

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Ударами в Сумской области в северной части Украины поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сумская область – 6 ударов... Поражение железнодорожной инфраструктуры и ПВД", - сообщил Лебедев. Также, по его словам, удары по логистике, железнодорожной инфраструктуре и топливным базам нанесены в Полтавской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

сумская область

украина

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