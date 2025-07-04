https://ria.ru/20250704/gudkov-2027076912.html

Гудков предложил подписать копию знамени ТОФ для Путина, рассказал депутат

Гудков предложил подписать копию знамени ТОФ для Путина, рассказал депутат - РИА Новости, 04.07.2025

Гудков предложил подписать копию знамени ТОФ для Путина, рассказал депутат

Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков был инициатором подписания копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T02:19:00+03:00

2025-07-04T02:19:00+03:00

2025-07-04T02:19:00+03:00

безопасность

курская область

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владивосток

михаил гудков

владимир путин

олег кожемяко

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков был инициатором подписания копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) для президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. Гудков погиб, выполняя долг офицера в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, назвав замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота". "При его участии, при его поддержке, с его разрешения и по его инициативе бойцы подписали копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты ТОФ для президента (РФ Владимира Путина - ред.)", - рассказал Тарабарин. Он добавил, что затем при поддержке Гудкова бойцы передали копию знамени президенту. О том, что морпехи и бойцы отряда "Тигр" подписали копию своего знамени в перерывах между боями в Курской области, Тарабарин рассказывал РИА Новости в декабре 2024 года. Как уточнили в Минобороны, замглавкома ВМФ погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023 года его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.

https://ria.ru/20250704/primore-2027076636.html

https://ria.ru/20250703/gudkov-2026930900.html

https://ria.ru/20250703/gudkov-2027055869.html

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безопасность, курская область, россия, владивосток, михаил гудков, владимир путин, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии