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Гудков предложил подписать копию знамени ТОФ для Путина, рассказал депутат - РИА Новости, 04.07.2025
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02:19 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/gudkov-2027076912.html
Гудков предложил подписать копию знамени ТОФ для Путина, рассказал депутат
Гудков предложил подписать копию знамени ТОФ для Путина, рассказал депутат - РИА Новости, 04.07.2025
Гудков предложил подписать копию знамени ТОФ для Путина, рассказал депутат
Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков был инициатором подписания копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T02:19:00+03:00
2025-07-04T02:19:00+03:00
безопасность
курская область
россия
владивосток
михаил гудков
владимир путин
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков был инициатором подписания копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) для президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. Гудков погиб, выполняя долг офицера в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, назвав замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота". "При его участии, при его поддержке, с его разрешения и по его инициативе бойцы подписали копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты ТОФ для президента (РФ Владимира Путина - ред.)", - рассказал Тарабарин. Он добавил, что затем при поддержке Гудкова бойцы передали копию знамени президенту. О том, что морпехи и бойцы отряда "Тигр" подписали копию своего знамени в перерывах между боями в Курской области, Тарабарин рассказывал РИА Новости в декабре 2024 года. Как уточнили в Минобороны, замглавкома ВМФ погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023 года его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
https://ria.ru/20250704/primore-2027076636.html
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безопасность, курская область, россия, владивосток, михаил гудков, владимир путин, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Курская область, Россия, Владивосток, Михаил Гудков, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России
Гудков предложил подписать копию знамени ТОФ для Путина, рассказал депутат

Тарабарин: подписать копию знамени бригады ТОФ для Путина предложил Гудков

© Минобороны РоссииМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Минобороны России
Михаил Гудков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков был инициатором подписания копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) для президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.
Гудков погиб, выполняя долг офицера в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, назвав замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Приморье отменили празднование Сабантуя из-за гибели Гудкова
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"При его участии, при его поддержке, с его разрешения и по его инициативе бойцы подписали копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты ТОФ для президента (РФ Владимира Путина - ред.)", - рассказал Тарабарин.
Он добавил, что затем при поддержке Гудкова бойцы передали копию знамени президенту.
О том, что морпехи и бойцы отряда "Тигр" подписали копию своего знамени в перерывах между боями в Курской области, Тарабарин рассказывал РИА Новости в декабре 2024 года.
Как уточнили в Минобороны, замглавкома ВМФ погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Курской области увековечат память о погибшем замглавкома ВМФ Гудкове
Вчера, 14:00
Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023 года его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
Видео с погибшим в Курской области замглавкома ВМФ Михаилом Гудковым - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Губернатор Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
Вчера, 21:35
 
БезопасностьКурская областьРоссияВладивостокМихаил ГудковВладимир ПутинОлег КожемякоТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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