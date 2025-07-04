Германия просит у США системы Patriot для Украины
Корнелиус: ФРГ ведет переговоры с США о приобретении систем Patriot для Украины
© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине, подтвердил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус
Он подтвердил, что Германия "ведет интенсивные переговоры" и озабочена снабжением Украины системами ПРО на фоне приостановки поставок вооружений со стороны США.
В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете прекращения американцами поставок вооружений.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.