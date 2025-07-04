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Процесс ликвидации автономии запущен, заявили в Гагаузии - РИА Новости, 04.07.2025
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22:55 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/gagauzija-2027316654.html
Процесс ликвидации автономии запущен, заявили в Гагаузии
Процесс ликвидации автономии запущен, заявили в Гагаузии - РИА Новости, 04.07.2025
Процесс ликвидации автономии запущен, заявили в Гагаузии
Процесс ликвидации Гагаузской автономии, а затем и всей Молдавии уже запущен при поддержке западных покровителей, заявил советник главы Гагаузии и общественный... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:55:00+03:00
2025-07-04T22:55:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Процесс ликвидации Гагаузской автономии, а затем и всей Молдавии уже запущен при поддержке западных покровителей, заявил советник главы Гагаузии и общественный деятель автономии Михаил Влах. "Евгения Гуцул остается главным борцом с правящей партией ПДС (партией "Действие и солидарность" - ред.). Ее арест и готовность продолжать борьбу в этих сложившихся условиях объединяют все здоровые силы страны в единый фронт против диктаторского режима Майи Санду (президент Молдавии - ред.). Процесс ликвидации Гагаузии, а затем и всей Молдовы уже запущен при поддержке западных покровителей. Если мы хотим сохранить свои ценности, автономию и страну, мы обязаны сплотиться вокруг башкана (главы – ред.) Гагаузии", - написал в своем Telegram-канале Влах. Он отметил, что Евгения Гуцул является символом народного единства. "Простые люди задают один и тот же вопрос: сколько еще будет продолжаться этот беспредел? Что произойдет 5 августа (судом на эту дату назначено оглашение приговора по делу Гуцул - ред.)? Неужели власть действительно может посадить невиновного человека, который является главой особого автономного региона?" - заявил Влах, призвав власти освободить Гуцул. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Также обвинения предъявлены активистке блока "Победа" Светлане Попан. Ее, как и Гуцул, обвиняют в нарушениях финансирования избирательной кампании, обвинение просит лишить ее свободы на восемь лет. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250704/delo-2027163518.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Процесс ликвидации автономии запущен, заявили в Гагаузии

Советник главы Гагаузии Влах: ликвидация автономии запущена при поддержке Запада

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Процесс ликвидации Гагаузской автономии, а затем и всей Молдавии уже запущен при поддержке западных покровителей, заявил советник главы Гагаузии и общественный деятель автономии Михаил Влах.
"Евгения Гуцул остается главным борцом с правящей партией ПДС (партией "Действие и солидарность" - ред.). Ее арест и готовность продолжать борьбу в этих сложившихся условиях объединяют все здоровые силы страны в единый фронт против диктаторского режима Майи Санду (президент Молдавии - ред.). Процесс ликвидации Гагаузии, а затем и всей Молдовы уже запущен при поддержке западных покровителей. Если мы хотим сохранить свои ценности, автономию и страну, мы обязаны сплотиться вокруг башкана (главы – ред.) Гагаузии", - написал в своем Telegram-канале Влах.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Он отметил, что Евгения Гуцул является символом народного единства. "Простые люди задают один и тот же вопрос: сколько еще будет продолжаться этот беспредел? Что произойдет 5 августа (судом на эту дату назначено оглашение приговора по делу Гуцул - ред.)? Неужели власть действительно может посадить невиновного человека, который является главой особого автономного региона?" - заявил Влах, призвав власти освободить Гуцул.
Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Также обвинения предъявлены активистке блока "Победа" Светлане Попан. Ее, как и Гуцул, обвиняют в нарушениях финансирования избирательной кампании, обвинение просит лишить ее свободы на восемь лет.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Адвокат Гуцул допустил, что на судью могли оказать давление
3 июля, 18:38
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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