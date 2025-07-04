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Опрос показал, что думают немцы о возвращении обязательной военной службы - РИА Новости, 04.07.2025
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20:36 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/frg-2027302260.html
Опрос показал, что думают немцы о возвращении обязательной военной службы
Опрос показал, что думают немцы о возвращении обязательной военной службы - РИА Новости, 04.07.2025
Опрос показал, что думают немцы о возвращении обязательной военной службы
Около 73% немцев поддерживают планы правительства Германии по возвращению обязательной военной службы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:36:00+03:00
2025-07-04T20:36:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Около 73% немцев поддерживают планы правительства Германии по возвращению обязательной военной службы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD. Согласно результатам опроса, 55% респондентов выступают за введение обязательной военной службы для мужчин и для женщин. За возвращение военной службы только для мужчин выступают 18% немцев. По их мнению, это является необходимым условием для недопущения новой войны в Европе. Против любых планов по возвращению воинской обязанности выступают 23% опрошенных. Число немцев, выступающих за возвращение обязательной военной службы для мужчин и ее введение для женщин, наиболее велико среди тех, кто поддерживает партии правящей коалиции. Поддержка среди избирателей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социально-демократической партии Германии (СДПГ) составляет 87% и 83% соответственно, следует из результатов опроса. Чуть меньше сторонников этой идеи среди "Зеленых" и правой "Альтернативы для Германии" (72% и 71% соответственно). Меньше всего уровень поддержки среди представителей партии "Левые" - 38%. Опрос проводился с 30 июня по 2 июля среди 1312 жителей Германии, обладающих избирательным правом, в 782 телефонных и 530 онлайн-интервью. Погрешность не превышает трех процентных пунктов. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. Несмотря на многочисленные призывы немецких политиков вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии будет оставаться добровольной. При этом в мае газета Welt сообщила со ссылкой на специалистов бундесвера по кадрам, что значительное увеличение численности бундесвера при сохранении добровольности военной службы невозможно из-за ее низкой привлекательности для немцев. До 30% контрактников увольняются из сухопутных сил, ВМС и ВВС Германии уже в первые полгода службы из-за отсутствия карьерных перспектив, необходимости работать вдали от дома и грубости при обучении, написала газета со ссылкой на внутренние документы бундесвера.
https://ria.ru/20250703/shtaynmayer-2026843952.html
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в мире, германия, европа, борис писториус, фридрих мерц, хдс/хсс, ard, нато
В мире, Германия, Европа, Борис Писториус, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, ARD, НАТО
Опрос показал, что думают немцы о возвращении обязательной военной службы

Около 73% немцев поддерживают возвращение обязательной военной службы

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Около 73% немцев поддерживают планы правительства Германии по возвращению обязательной военной службы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Согласно результатам опроса, 55% респондентов выступают за введение обязательной военной службы для мужчин и для женщин. За возвращение военной службы только для мужчин выступают 18% немцев. По их мнению, это является необходимым условием для недопущения новой войны в Европе. Против любых планов по возвращению воинской обязанности выступают 23% опрошенных.
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Штайнмайер поддержал обсуждение возвращения всеобщей воинской обязанности
3 июля, 00:53
Число немцев, выступающих за возвращение обязательной военной службы для мужчин и ее введение для женщин, наиболее велико среди тех, кто поддерживает партии правящей коалиции. Поддержка среди избирателей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социально-демократической партии Германии (СДПГ) составляет 87% и 83% соответственно, следует из результатов опроса.
Чуть меньше сторонников этой идеи среди "Зеленых" и правой "Альтернативы для Германии" (72% и 71% соответственно). Меньше всего уровень поддержки среди представителей партии "Левые" - 38%.
Опрос проводился с 30 июня по 2 июля среди 1312 жителей Германии, обладающих избирательным правом, в 782 телефонных и 530 онлайн-интервью. Погрешность не превышает трех процентных пунктов.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО.
Несмотря на многочисленные призывы немецких политиков вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии будет оставаться добровольной.
При этом в мае газета Welt сообщила со ссылкой на специалистов бундесвера по кадрам, что значительное увеличение численности бундесвера при сохранении добровольности военной службы невозможно из-за ее низкой привлекательности для немцев. До 30% контрактников увольняются из сухопутных сил, ВМС и ВВС Германии уже в первые полгода службы из-за отсутствия карьерных перспектив, необходимости работать вдали от дома и грубости при обучении, написала газета со ссылкой на внутренние документы бундесвера.
Военнослужащие армии Германии на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Ставка на прямую конфронтацию". У России появился новый враг
5 июня, 08:00
 
В миреГерманияЕвропаБорис ПисториусФридрих МерцХДС/ХССARDНАТО
 
 
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