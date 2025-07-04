Опрос показал, что думают немцы о возвращении обязательной военной службы
Около 73% немцев поддерживают возвращение обязательной военной службы
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Около 73% немцев поддерживают планы правительства Германии по возвращению обязательной военной службы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Согласно результатам опроса, 55% респондентов выступают за введение обязательной военной службы для мужчин и для женщин. За возвращение военной службы только для мужчин выступают 18% немцев. По их мнению, это является необходимым условием для недопущения новой войны в Европе. Против любых планов по возвращению воинской обязанности выступают 23% опрошенных.
Число немцев, выступающих за возвращение обязательной военной службы для мужчин и ее введение для женщин, наиболее велико среди тех, кто поддерживает партии правящей коалиции. Поддержка среди избирателей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социально-демократической партии Германии (СДПГ) составляет 87% и 83% соответственно, следует из результатов опроса.
Чуть меньше сторонников этой идеи среди "Зеленых" и правой "Альтернативы для Германии" (72% и 71% соответственно). Меньше всего уровень поддержки среди представителей партии "Левые" - 38%.
Опрос проводился с 30 июня по 2 июля среди 1312 жителей Германии, обладающих избирательным правом, в 782 телефонных и 530 онлайн-интервью. Погрешность не превышает трех процентных пунктов.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО.
Несмотря на многочисленные призывы немецких политиков вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии будет оставаться добровольной.
При этом в мае газета Welt сообщила со ссылкой на специалистов бундесвера по кадрам, что значительное увеличение численности бундесвера при сохранении добровольности военной службы невозможно из-за ее низкой привлекательности для немцев. До 30% контрактников увольняются из сухопутных сил, ВМС и ВВС Германии уже в первые полгода службы из-за отсутствия карьерных перспектив, необходимости работать вдали от дома и грубости при обучении, написала газета со ссылкой на внутренние документы бундесвера.