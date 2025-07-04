Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 40 миллиардов рублей
Кадыров: расходы РОФ имени Кадырова на СВО составили более 40 миллиардов рублей
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат"
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл — РИА Новости. Общий объем текущих расходов регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова на СВО составил более 40 миллиардов рублей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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"Большую поддержку бойцам оказывает РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. За время спецоперации Фонд закупил и передал на нужды СВО 2 515 единиц специального автотранспорта, 12 650 квадрокоптеров, 32 781 единицу средств связи и 112 857 комплектов полной военной экипировки. Также с начала СВО РОФ направил в новые регионы 27 735 тонн гуманитарной помощи. Общий объем текущих расходов Фонда на СВО составил 40 миллиардов 533 миллиона рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики также напомнил, что на сегодняшний день из региона в зону проведения СВО направлено 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы.
"Более 13 тысяч военнослужащих из ЧР в настоящее время с честью и достоинством выполняют боевые задачи на ключевых направлениях", - добавил Кадыров.
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
24 января, 22:27