https://ria.ru/20250704/fond-2027271588.html

Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 40 миллиардов рублей

Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.07.2025

Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 40 миллиардов рублей

Общий объем текущих расходов регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова на СВО составил более 40 миллиардов рублей, заявил глава Чечни Рамзан РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:30:00+03:00

2025-07-04T18:30:00+03:00

2025-07-04T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 4 июл — РИА Новости. Общий объем текущих расходов регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова на СВО составил более 40 миллиардов рублей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Большую поддержку бойцам оказывает РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. За время спецоперации Фонд закупил и передал на нужды СВО 2 515 единиц специального автотранспорта, 12 650 квадрокоптеров, 32 781 единицу средств связи и 112 857 комплектов полной военной экипировки. Также с начала СВО РОФ направил в новые регионы 27 735 тонн гуманитарной помощи. Общий объем текущих расходов Фонда на СВО составил 40 миллиардов 533 миллиона рублей", - написал он в своем Telegram-канале. Глава республики также напомнил, что на сегодняшний день из региона в зону проведения СВО направлено 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы. "Более 13 тысяч военнослужащих из ЧР в настоящее время с честью и достоинством выполняют боевые задачи на ключевых направлениях", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20250124/svo-1995411068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)