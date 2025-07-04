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Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.07.2025
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18:30 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/fond-2027271588.html
Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 40 миллиардов рублей
Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.07.2025
Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 40 миллиардов рублей
Общий объем текущих расходов регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова на СВО составил более 40 миллиардов рублей, заявил глава Чечни Рамзан РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:30:00+03:00
2025-07-04T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл — РИА Новости. Общий объем текущих расходов регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова на СВО составил более 40 миллиардов рублей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Большую поддержку бойцам оказывает РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. За время спецоперации Фонд закупил и передал на нужды СВО 2 515 единиц специального автотранспорта, 12 650 квадрокоптеров, 32 781 единицу средств связи и 112 857 комплектов полной военной экипировки. Также с начала СВО РОФ направил в новые регионы 27 735 тонн гуманитарной помощи. Общий объем текущих расходов Фонда на СВО составил 40 миллиардов 533 миллиона рублей", - написал он в своем Telegram-канале. Глава республики также напомнил, что на сегодняшний день из региона в зону проведения СВО направлено 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы. "Более 13 тысяч военнослужащих из ЧР в настоящее время с честью и достоинством выполняют боевые задачи на ключевых направлениях", - добавил Кадыров.
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россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Фонд Кадырова направил на нужды СВО более 40 миллиардов рублей

Кадыров: расходы РОФ имени Кадырова на СВО составили более 40 миллиардов рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат"
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 июл — РИА Новости. Общий объем текущих расходов регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова на СВО составил более 40 миллиардов рублей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"Большую поддержку бойцам оказывает РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. За время спецоперации Фонд закупил и передал на нужды СВО 2 515 единиц специального автотранспорта, 12 650 квадрокоптеров, 32 781 единицу средств связи и 112 857 комплектов полной военной экипировки. Также с начала СВО РОФ направил в новые регионы 27 735 тонн гуманитарной помощи. Общий объем текущих расходов Фонда на СВО составил 40 миллиардов 533 миллиона рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики также напомнил, что на сегодняшний день из региона в зону проведения СВО направлено 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы.
"Более 13 тысяч военнослужащих из ЧР в настоящее время с честью и достоинством выполняют боевые задачи на ключевых направлениях", - добавил Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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