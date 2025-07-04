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Театральный фестиваль " Толстой" пройдет в усадьбе "Ясная Поляна" - РИА Новости, 04.07.2025
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Музейные маршруты России
 
11:00 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/festivaltolstoy-2027113476.html
Театральный фестиваль " Толстой" пройдет в усадьбе "Ясная Поляна"
Театральный фестиваль " Толстой" пройдет в усадьбе "Ясная Поляна" - РИА Новости, 04.07.2025
Театральный фестиваль " Толстой" пройдет в усадьбе "Ясная Поляна"
- РИА Новости. IХ театральный фестиваль "Толстой" пройдет в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области с 4 по 6 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2025
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музейные маршруты россии
ясная поляна
екатерина толстая
петр чайковский
николай римский-корсаков
тульская область
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. IХ театральный фестиваль "Толстой" пройдет в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области с 4 по 6 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.Тема нынешнего фестиваля - семейное счастье и неспешная усадебная жизнь: яснополянские просторы и уютные яблоневые сады будут наполнены музыкой и спектаклями, чтением классических романов и показами кинофильмов. Всего на 15 площадках будет представлено более 25 спектаклей, в том числе премьеры четырех постановок, специально созданных в этом году.&quot;В этом году мы решили взять небольшую душевную передышку, отвлечься от исторических потрясений&quot; Войны и мира&quot;, любовных страстей &quot;Анны Карениной&quot; и угрызений совести героя &quot;Воскресения&quot; и позволить себе окунуться в уютную жизнь русской усадьбы, почувствовать во всей полноте радости тихого семейного счастья&quot;, - сказала руководитель фестиваля Екатерина Толстая.Она приглашает зрителей "разделить с ними это состояние покоя, вдохнуть аромат яблоневых садов и вновь обнаружить в себе способность к тишине, близости к простым человеческим чувствам - тем самым, которые так бережно описывал Лев Николаевич".Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко специально для фестиваля подготовил программу, посвященную музыке в имении Толстых, отражающей дух времени и места. Это эпоха второй половины ХIХ века, с ее вкусовыми предпочтениями и увлечениями, характерными как для дворянской усадебной жизни, так и для городской культуры.В программе - стихи и романсы композиторов-современников Толстого, со многими из которых он был лично знаком, включая Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и других выдающихся композиторов.В рамках кинопрограммы состоится показ фильма по мотивам романа Толстого " Семейное счастье". Посетители также услышат отрывки из романов и фрагменты из переписки Толстого с Валерией Арсеньевой и мемуаров его сына Ильи Толстого - " Мои воспоминания".В этом году для фестиваля специально созданы несколько спектаклей-променадов: " Дом, который покинул Лев", "Счастье".Традиционно будет представлена обширная программа для всей семьи на шести площадках. Это детские мастер-классы в теплице и уличные спектакли на территории Ясной Поляны и Дома культуры.
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ясная поляна, екатерина толстая, петр чайковский, николай римский-корсаков, тульская область
Музейные маршруты России, Ясная Поляна, Екатерина Толстая, Петр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Тульская область
Театральный фестиваль " Толстой" пройдет в усадьбе "Ясная Поляна"

IХ театральный фестиваль "Толстой" пройдет в музее-усадьбе "Ясная Поляна"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАртисты в сцене из балет-сюиты TOLSTOY по мотивам произведения Льва Толстого "После бала" в рамках Международного театрального фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области
Артисты в сцене из балет-сюиты TOLSTOY по мотивам произведения Льва Толстого После бала в рамках Международного театрального фестиваля Толстой в музее-усадьбе Ясная Поляна в Тульской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. IХ театральный фестиваль "Толстой" пройдет в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области с 4 по 6 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Тема нынешнего фестиваля - семейное счастье и неспешная усадебная жизнь: яснополянские просторы и уютные яблоневые сады будут наполнены музыкой и спектаклями, чтением классических романов и показами кинофильмов. Всего на 15 площадках будет представлено более 25 спектаклей, в том числе премьеры четырех постановок, специально созданных в этом году.
«

"В этом году мы решили взять небольшую душевную передышку, отвлечься от исторических потрясений" Войны и мира", любовных страстей "Анны Карениной" и угрызений совести героя "Воскресения" и позволить себе окунуться в уютную жизнь русской усадьбы, почувствовать во всей полноте радости тихого семейного счастья", - сказала руководитель фестиваля Екатерина Толстая.

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАртисты в сцене из балет-сюиты TOLSTOY по мотивам произведения Льва Толстого "После бала" в рамках Международного театрального фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области
Артисты в сцене из балет-сюиты TOLSTOY по мотивам произведения Льва Толстого После бала в рамках Международного театрального фестиваля Толстой в музее-усадьбе Ясная Поляна в Тульской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Артисты в сцене из балет-сюиты TOLSTOY по мотивам произведения Льва Толстого "После бала" в рамках Международного театрального фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области
Она приглашает зрителей "разделить с ними это состояние покоя, вдохнуть аромат яблоневых садов и вновь обнаружить в себе способность к тишине, близости к простым человеческим чувствам - тем самым, которые так бережно описывал Лев Николаевич".
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко специально для фестиваля подготовил программу, посвященную музыке в имении Толстых, отражающей дух времени и места. Это эпоха второй половины ХIХ века, с ее вкусовыми предпочтениями и увлечениями, характерными как для дворянской усадебной жизни, так и для городской культуры.
В программе - стихи и романсы композиторов-современников Толстого, со многими из которых он был лично знаком, включая Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и других выдающихся композиторов.
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В рамках кинопрограммы состоится показ фильма по мотивам романа Толстого " Семейное счастье". Посетители также услышат отрывки из романов и фрагменты из переписки Толстого с Валерией Арсеньевой и мемуаров его сына Ильи Толстого - " Мои воспоминания".
В этом году для фестиваля специально созданы несколько спектаклей-променадов: " Дом, который покинул Лев", "Счастье".
Традиционно будет представлена обширная программа для всей семьи на шести площадках. Это детские мастер-классы в теплице и уличные спектакли на территории Ясной Поляны и Дома культуры.
 
Музейные маршруты РоссииЯсная ПолянаЕкатерина ТолстаяПетр ЧайковскийНиколай Римский-КорсаковТульская область
 
 
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