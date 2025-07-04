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День работника торговли 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
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10:47 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/den-rabotnika-torgovli-2027117901.html
День работника торговли в 2025 году: когда и как отмечается в России
День работника торговли 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
День работника торговли в 2025 году: когда и как отмечается в России
материале РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:47:00+03:00
2025-07-04T10:47:00+03:00
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ссср
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МОСКВА, — РИА Новости. В конце июля в России отмечается День работника торговли. Звучат поздравления продавцам, кассирам, товароведам, мерчендайзерам и другим сотрудникам в отрасли. Какого числа отмечается в нашей стране и дата праздника в мире, что принято дарить в этот день — материале РИА Новости.День работника торговлиДень работника торговли — профессиональный праздник, который отмечают в России и ряде других стран. Он подчеркивает важность торговли для экономики страны и отмечает вклад работников этой сферы в обеспечение благосостояния населения.В этот день звучат слова поздравления и благодарности тем, кто делает наши покупки проще и ежедневно обеспечивает необходимыми товарами и услугами: от продавцов и кассиров до менеджеров, логистов и курьеров.Когда отмечают в России и в миреВ России День работника торговли в 2025 году будет отмечаться 26 июля — по традиции в четвертую субботу месяца.Каждая страна устанавливает свою дату праздника. Например, в Белоруссии это последнее воскресенье июля. День работника торговли Кыргызской Республики отмечается 8 сентября.История праздникаВ СССР традиция зародилась в 1960-х годах. Изначально праздник объединял работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства и отмечался в последнее воскресенье июля. Позднее по решению Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года дату празднования перенесли на третье воскресенье марта. Однако 7 мая 2013 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому работники торговой отрасли ежегодно отмечают профессиональный праздник в четвертую субботу июля.В советские годы профессиональные навыки и обязанности продавцов определялись на законодательном уровне ведомственным приказом Министерства торговли СССР. В обязанности продавца входило не только обеспечение надлежащей выкладки продукции, оказание помощи покупателям в выборе, отпуск товаров в соответствии с чеками, но и опрятный внешний вид, вежливое обращение к покупателям, поддержание чистоты в торговом зале и уход за витринами, а также постоянное повышение квалификации и уровня политической грамотности. В наши дни обязанности торговых работников определяются внутренними регламентами и должностными инструкциями организации.В 2020 году в России появился первый магазин, где приобрести товары можно без помощи продавцов и касс.Сегодня большой популярностью пользуются интернет-продажи в онлайн-магазинах и маркетплейсах. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил рост и стремительное развитие электронной торговли.Как отмечаютВ честь праздника проводятся торжественные мероприятия: чествуют лучших работников отрасли, где вручают грамоты, организуют концерты и корпоративные вечера. Многие торговые компании устраивают праздник не только для своих сотрудников, но и организуют акции и скидки для покупателей, выражая благодарность клиентам.Что подарить на День работника торговлиРаботникам розничной и оптовой торговли, производителям и поставщикам товаров, предпринимателям и всем, кто связан с обслуживанием покупателей, можно подарить:
https://ria.ru/20250620/putin-2024295685.html
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россия, ссср, белоруссия, владимир путин, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, СССР, Белоруссия, Владимир Путин, Максим Решетников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

День работника торговли в 2025 году: когда и как отмечается в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКассир считает деньги
Кассир считает деньги - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, — РИА Новости. В конце июля в России отмечается День работника торговли. Звучат поздравления продавцам, кассирам, товароведам, мерчендайзерам и другим сотрудникам в отрасли. Какого числа отмечается в нашей стране и дата праздника в мире, что принято дарить в этот день материале РИА Новости.

День работника торговли

День работника торговли профессиональный праздник, который отмечают в России и ряде других стран. Он подчеркивает важность торговли для экономики страны и отмечает вклад работников этой сферы в обеспечение благосостояния населения.
В этот день звучат слова поздравления и благодарности тем, кто делает наши покупки проще и ежедневно обеспечивает необходимыми товарами и услугами: от продавцов и кассиров до менеджеров, логистов и курьеров.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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20 июня, 16:45

Когда отмечают в России и в мире

В России День работника торговли в 2025 году будет отмечаться 26 июля — по традиции в четвертую субботу месяца.
Каждая страна устанавливает свою дату праздника. Например, в Белоруссии это последнее воскресенье июля. День работника торговли Кыргызской Республики отмечается 8 сентября.

История праздника

В СССР традиция зародилась в 1960-х годах. Изначально праздник объединял работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства и отмечался в последнее воскресенье июля. Позднее по решению Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года дату празднования перенесли на третье воскресенье марта. Однако 7 мая 2013 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому работники торговой отрасли ежегодно отмечают профессиональный праздник в четвертую субботу июля.
В советские годы профессиональные навыки и обязанности продавцов определялись на законодательном уровне ведомственным приказом Министерства торговли СССР. В обязанности продавца входило не только обеспечение надлежащей выкладки продукции, оказание помощи покупателям в выборе, отпуск товаров в соответствии с чеками, но и опрятный внешний вид, вежливое обращение к покупателям, поддержание чистоты в торговом зале и уход за витринами, а также постоянное повышение квалификации и уровня политической грамотности. В наши дни обязанности торговых работников определяются внутренними регламентами и должностными инструкциями организации.
Молодые - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Эксперты раскрыли востребованные профессии в ретейле для молодежи
14 ноября 2024, 17:04
В 2020 году в России появился первый магазин, где приобрести товары можно без помощи продавцов и касс.
Сегодня большой популярностью пользуются интернет-продажи в онлайн-магазинах и маркетплейсах. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил рост и стремительное развитие электронной торговли.
  • По данным Росстата, оборот розничной торговли продавцов крупных маркетплейсов в России вырос втрое — свыше 4,8 трлн рублей в 2024 году с 1,56 трлн рублей в 2022 году. Выручка маркетплейсов в 2024 году составила 2,8 трлн рублей, тогда как в 2022 году — 630,3 млрд рублей.

Как отмечают

В честь праздника проводятся торжественные мероприятия: чествуют лучших работников отрасли, где вручают грамоты, организуют концерты и корпоративные вечера. Многие торговые компании устраивают праздник не только для своих сотрудников, но и организуют акции и скидки для покупателей, выражая благодарность клиентам.
  • В советское время на уровне предприятий особо отличившимся сотрудникам вручался знак "Отличник советской торговли".
  • В России до 2010 года представителям сферы торговли и общественного питания присуждали звание "Заслуженный работник торговли Российской Федерации".
  • Сегодня в качестве поощрения сотрудники чаще всего получают от руководства денежное вознаграждение.

Что подарить на День работника торговли

Работникам розничной и оптовой торговли, производителям и поставщикам товаров, предпринимателям и всем, кто связан с обслуживанием покупателей, можно подарить:
  • От руководства сотрудники получают премии, дополнительный день отдыха или профессиональные сувениры;
  • Некоторые компании организуют для коллектива мастер-классы, курсы повышения квалификации или тренинги;
  • В качестве презента можно преподнести книгу, сертификат на покупку или отдых, набор для хобби.
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