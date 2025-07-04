https://ria.ru/20250704/den-rabotnika-torgovli-2027117901.html

День работника торговли в 2025 году: когда и как отмечается в России

День работника торговли 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День работника торговли в 2025 году: когда и как отмечается в России

материале РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:47:00+03:00

2025-07-04T10:47:00+03:00

2025-07-04T10:47:00+03:00

россия

ссср

белоруссия

владимир путин

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757430317_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df32abc8e1722c879620f4467330e1a7.jpg

МОСКВА, — РИА Новости. В конце июля в России отмечается День работника торговли. Звучат поздравления продавцам, кассирам, товароведам, мерчендайзерам и другим сотрудникам в отрасли. Какого числа отмечается в нашей стране и дата праздника в мире, что принято дарить в этот день — материале РИА Новости.День работника торговлиДень работника торговли — профессиональный праздник, который отмечают в России и ряде других стран. Он подчеркивает важность торговли для экономики страны и отмечает вклад работников этой сферы в обеспечение благосостояния населения.В этот день звучат слова поздравления и благодарности тем, кто делает наши покупки проще и ежедневно обеспечивает необходимыми товарами и услугами: от продавцов и кассиров до менеджеров, логистов и курьеров.Когда отмечают в России и в миреВ России День работника торговли в 2025 году будет отмечаться 26 июля — по традиции в четвертую субботу месяца.Каждая страна устанавливает свою дату праздника. Например, в Белоруссии это последнее воскресенье июля. День работника торговли Кыргызской Республики отмечается 8 сентября.История праздникаВ СССР традиция зародилась в 1960-х годах. Изначально праздник объединял работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства и отмечался в последнее воскресенье июля. Позднее по решению Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года дату празднования перенесли на третье воскресенье марта. Однако 7 мая 2013 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому работники торговой отрасли ежегодно отмечают профессиональный праздник в четвертую субботу июля.В советские годы профессиональные навыки и обязанности продавцов определялись на законодательном уровне ведомственным приказом Министерства торговли СССР. В обязанности продавца входило не только обеспечение надлежащей выкладки продукции, оказание помощи покупателям в выборе, отпуск товаров в соответствии с чеками, но и опрятный внешний вид, вежливое обращение к покупателям, поддержание чистоты в торговом зале и уход за витринами, а также постоянное повышение квалификации и уровня политической грамотности. В наши дни обязанности торговых работников определяются внутренними регламентами и должностными инструкциями организации.В 2020 году в России появился первый магазин, где приобрести товары можно без помощи продавцов и касс.Сегодня большой популярностью пользуются интернет-продажи в онлайн-магазинах и маркетплейсах. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил рост и стремительное развитие электронной торговли.Как отмечаютВ честь праздника проводятся торжественные мероприятия: чествуют лучших работников отрасли, где вручают грамоты, организуют концерты и корпоративные вечера. Многие торговые компании устраивают праздник не только для своих сотрудников, но и организуют акции и скидки для покупателей, выражая благодарность клиентам.Что подарить на День работника торговлиРаботникам розничной и оптовой торговли, производителям и поставщикам товаров, предпринимателям и всем, кто связан с обслуживанием покупателей, можно подарить:

https://ria.ru/20250620/putin-2024295685.html

https://ria.ru/20241114/zanyatost-1983701809.html

https://ria.ru/20241001/karpov-1975652577.html

россия

ссср

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ссср, белоруссия, владимир путин, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат)