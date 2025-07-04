https://ria.ru/20250704/delo-2027163518.html

Экс-премьер Молдавии назвал дела против Гуцул политическим заказом

Экс-премьер Молдавии назвал дела против Гуцул политическим заказом - РИА Новости, 04.07.2025

Экс-премьер Молдавии назвал дела против Гуцул политическим заказом

Уголовные дела против главы Гагаузии Евгении Гуцул больше похожи на политический заказ со стороны властей, заявил экс-премьер Молдавии, лидер партии "Будущее... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:24:00+03:00

2025-07-04T13:24:00+03:00

2025-07-04T13:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Уголовные дела против главы Гагаузии Евгении Гуцул больше похожи на политический заказ со стороны властей, заявил экс-премьер Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Также обвинения предъявлены активистке блока "Победа" Светлане Попан. Ее, как и Гуцул, обвиняют в нарушениях финансирования избирательной кампании, обвинение просит лишить ее свободы на восемь лет. "Я считаю, что дела шиты белыми нитками, сделаны в спешке, общество не было публично информировано. Создается впечатление, что это политический заказ", - заявил Тарлев журналистам. Он отметил, что не может оставаться равнодушным к происходящему, поскольку действия властей против Гуцул вызывают много вопросов. "Те, кто у власти, похоже, считают себя самыми умными, а остальных — глупыми. Они являются нашими избранными должностными лицами на этот период, но то, как с ней (Гуцул - ред.) обошлись — запрет на выезд на международную встречу в Турцию, задержание и домашний арест, а также неясные дела — вызывает серьезные подозрения", — пояснил Тарлев. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250704/shor-2027092250.html

https://ria.ru/20250703/gutsul--2027003707.html

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