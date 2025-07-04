В Ростовский суд направили дело жителей Керчи, обвиняемых в госизмене
В суд в Ростове направили дело жителей Керчи по обвинению в госизмене
Суд. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Керчи 24-летнего Сергея Козлова и 26-летней Евгении Самойловой, которые обвиняются по статьям о терроризме и госизмене, дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщила прокуратура Севастополя.
Установлено, что в сентябре 2023 года Козлов установил контакт с представителем ГУР МОУ и привлек к конфиденциальному сотрудничеству с иностранной спецслужбой свою сожительницу Самойлову. Он научился делать самодельные ручные гранаты зажигательного действия – коктейль Молотова и самодельные взрывные устройства. В октябре 2023 года, выполняя поручения украинского куратора, Козлов с использованием коктейля Молотова сжег в Керчи автомобиль c наклеенными на кузове логотипами "Z" или "V". Размер причиненного собственнику автомобиля ущерба превысил 860 тысяч рублей.
В дальнейшем обвиняемым было поручено произвести подрыв путей железнодорожного сообщения в Крыму и совершить убийство военнослужащего ВС РФ в Севастополе. Совершить теракты Козлов и Самойлова не смогли, поскольку в апреле 2024 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Севастополе, куда приехали, чтобы изъять из тайника компоненты для сборки двух самодельных взрывных устройств, говорится в сообщении ведомства.
"Расследование по уголовному делу проведено УФСБ России по республике Крым и г. Севастополю. Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Козлов обвиняется по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 30 – ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств). Кроме того, Козлов и Самойлова совместно обвиняются по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 30 – п. "б" ч. 3 ст. 205 и ч. 1 ст. 30 – пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), а также по пп. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
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