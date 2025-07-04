https://ria.ru/20250704/delo--2027229570.html

СК раскрыл уголовное дело об изнасиловании девочки 48-летней давности

СК раскрыл уголовное дело об изнасиловании девочки 48-летней давности - РИА Новости, 04.07.2025

СК раскрыл уголовное дело об изнасиловании девочки 48-летней давности

Следственный комитет раскрыл уголовное дело об изнасиловании малолетней девочки, которое было совершено в Москве в 1977 году, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:35:00+03:00

2025-07-04T16:35:00+03:00

2025-07-04T16:36:00+03:00

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следственный комитет раскрыл уголовное дело об изнасиловании малолетней девочки, которое было совершено в Москве в 1977 году, сообщается в Telegram-канале столичного СК. По данным следствия, 28 мая 1977 года фигурант, находясь в лесопарке, расположенном на Иваньковском шоссе на северо-западе Москвы, изнасиловал малолетнюю девочку и скрылся. Отмечается, что на первоначальном этапе следствия причастность фигуранта подтвердить было невозможно, так как в силу своего возраста девочка не могла опознать злоумышленника. "По результатам масштабной и кропотливой работы удалось установить причастность мужчины 1960 года рождения к совершенному преступлению. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Установлено, что обвиняемый был ранее судим за аналогичное преступление. Следователями столичного СК проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - подчеркивается в сообщении. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 117 УК РСФСР (изнасилование малолетней).

https://ria.ru/20250422/cheljabinsk-2012740493.html

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2025

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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия