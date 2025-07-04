https://ria.ru/20250704/dagestan-2027154659.html

В Дагестане открыли новый туристический комплекс

В Дагестане открыли новый туристический комплекс - РИА Новости, 04.07.2025

В Дагестане открыли новый туристический комплекс

Новый туристический комплекс с отелем, рестораном и торговыми павильонами открыли вблизи Сулакского каньона в Дагестане, на территории пещерного комплекса... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:51:00+03:00

2025-07-04T12:51:00+03:00

2025-07-04T12:54:00+03:00

республика дагестан

республика дагестан

госдума рф

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 4 июл - РИА Новости. Новый туристический комплекс с отелем, рестораном и торговыми павильонами открыли вблизи Сулакского каньона в Дагестане, на территории пещерного комплекса "Салатау", сообщает в пятницу пресс-служба главы республики. "Аварал-парк" – новый туристический комплекс появился вблизи Сулакского каньона… Объект расположен на территории живописного пещерного комплекса "Салатау"… В состав комплекса входят отель, ресторан национальной кухни, кофейня и торговые павильоны, расположенные на благоустроенной территории с зонами отдыха и малыми архитектурными формами", – говорится в сообщении. Площадь туристического комплекса – свыше 11 тысяч квадратных метров. Его строительство началось в ноябре 2024 года и завершилось в мае 2025-го. Часть работ проводилась в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В открытии комплекса приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев. Руководитель республики отметил, что очередной этап благоустройства Сулакского каньона окажет положительное влияние на экономику Дагестана. "Здесь, на благоустроенной территории с зонами отдыха, предоставлена вся необходимая инфраструктура для отдыха и развлечений. Новый комплекс является воплощением национального стиля горного Дагестана. Из номеров отеля "Аварал" открывается великолепный вид на Кавказские горы и реку Сулак, что позволяет наслаждаться горными пейзажами", – сказал Меликов.

https://ria.ru/20250623/dagestan-2024845076.html

https://ria.ru/20250515/gidrouzel-2017239366.html

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республика дагестан, госдума рф, сергей меликов