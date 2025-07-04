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Дебаты по литию в парламенте Боливии переросли в беспорядки
Дебаты по литию в парламенте Боливии переросли в беспорядки - РИА Новости, 04.07.2025
Дебаты по литию в парламенте Боливии переросли в беспорядки
Дебаты по литиевым контрактам с китайскими и российскими фирмами в парламенте Боливии переросли в беспорядки, в ходе которых министра энергетики облили водой и... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:43:00+03:00
2025-07-04T05:43:00+03:00
2025-07-04T05:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дебаты по литиевым контрактам с китайскими и российскими фирмами в парламенте Боливии переросли в беспорядки, в ходе которых министра энергетики облили водой и закидали мусором, передает агентство Рейтер. Оппозиционные депутаты и сторонники экс-президента Эво Моралеса сорвали заседание нижней палаты, набросившись на главу минэнерго Алехандро Гальярдо, пытавшегося защитить готовящиеся соглашения. "Нас пытаются обмануть", - заявил депутат-оппозиционер Даниэль Рохас, который назвал контракты невыгодными для государства и потребовав гарантий прибыли для Боливии до начала продаж лития. На видеозаписях из парламента видно, как заседающие в президиуме защищаются черными зонтами от воды и предметов, которые в них кидают участники беспорядков. Ранее посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко заявил РИА Новости, что надеется на одобрение боливийским парламентом контракта на добычу лития. По его словам, этот проект важен для будущего страны вне зависимости от того, какое правительство находится у власти.
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в мире, боливия, россия, эво моралес
В мире, Боливия, Россия, Эво Моралес
Дебаты по литию в парламенте Боливии переросли в беспорядки
Дебаты по литию в парламенте Боливии переросли в беспорядки с обливанием водой