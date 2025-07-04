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В Молдавии могут создать блок оппозиционных партий, заявил экс-президент - РИА Новости, 04.07.2025
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13:44 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/blok-2027167591.html
В Молдавии могут создать блок оппозиционных партий, заявил экс-президент
В Молдавии могут создать блок оппозиционных партий, заявил экс-президент - РИА Новости, 04.07.2025
В Молдавии могут создать блок оппозиционных партий, заявил экс-президент
Несколько оппозиционных партий в Молдавии ведут переговоры о создании единого блока, новое политформирование может появиться до конца июля, заявил в пятницу... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:44:00+03:00
2025-07-04T13:44:00+03:00
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молдавия
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КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Несколько оппозиционных партий в Молдавии ведут переговоры о создании единого блока, новое политформирование может появиться до конца июля, заявил в пятницу экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий ведут партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. "Хочу подтвердить, что мы ведём серьёзные переговоры о создании предвыборного блока на левом фланге. У нас пока нет его названия. До конца июля мы объявим о результатах этих переговоров", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, есть все шансы, что переговоры увенчаются успехом, и блок будет создан. Опрос социологической компании IMAS, результаты которого были представлены в четверг, показали, что в Молдавии за потенциальный блок левых оппозиционных партий (партия "Будущее Молдовы", Партия коммунистов, "Сердце Молдовы" и Партия социалистов) на парламентских выборах, которые запланированы на 28 сентября, готовы проголосовать почти 35% жителей. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026934517.html
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в мире, молдавия, гагаузия, василий тарлев, кишинев, владимир воронин, игорь додон, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Василий Тарлев, Кишинев, Владимир Воронин, Игорь Додон, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В Молдавии могут создать блок оппозиционных партий, заявил экс-президент

Додон: оппозиционные партии Молдавии могут создать единый блок до конца июля

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Несколько оппозиционных партий в Молдавии ведут переговоры о создании единого блока, новое политформирование может появиться до конца июля, заявил в пятницу экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий ведут партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.
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"Хочу подтвердить, что мы ведём серьёзные переговоры о создании предвыборного блока на левом фланге. У нас пока нет его названия. До конца июля мы объявим о результатах этих переговоров", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, есть все шансы, что переговоры увенчаются успехом, и блок будет создан.
Опрос социологической компании IMAS, результаты которого были представлены в четверг, показали, что в Молдавии за потенциальный блок левых оппозиционных партий (партия "Будущее Молдовы", Партия коммунистов, "Сердце Молдовы" и Партия социалистов) на парламентских выборах, которые запланированы на 28 сентября, готовы проголосовать почти 35% жителей.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияГагаузияВасилий ТарлевКишиневВладимир ВоронинИгорь ДодонSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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