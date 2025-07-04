https://ria.ru/20250704/blok-2027167591.html

В Молдавии могут создать блок оппозиционных партий, заявил экс-президент

В Молдавии могут создать блок оппозиционных партий, заявил экс-президент - РИА Новости, 04.07.2025

В Молдавии могут создать блок оппозиционных партий, заявил экс-президент

Несколько оппозиционных партий в Молдавии ведут переговоры о создании единого блока, новое политформирование может появиться до конца июля, заявил в пятницу... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:44:00+03:00

2025-07-04T13:44:00+03:00

2025-07-04T13:44:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

василий тарлев

кишинев

владимир воронин

игорь додон

sputnik молдова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg

КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Несколько оппозиционных партий в Молдавии ведут переговоры о создании единого блока, новое политформирование может появиться до конца июля, заявил в пятницу экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий ведут партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. "Хочу подтвердить, что мы ведём серьёзные переговоры о создании предвыборного блока на левом фланге. У нас пока нет его названия. До конца июля мы объявим о результатах этих переговоров", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, есть все шансы, что переговоры увенчаются успехом, и блок будет создан. Опрос социологической компании IMAS, результаты которого были представлены в четверг, показали, что в Молдавии за потенциальный блок левых оппозиционных партий (партия "Будущее Молдовы", Партия коммунистов, "Сердце Молдовы" и Партия социалистов) на парламентских выборах, которые запланированы на 28 сентября, готовы проголосовать почти 35% жителей. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026934517.html

https://ria.ru/20250704/shor-2027092250.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, василий тарлев, кишинев, владимир воронин, игорь додон, sputnik молдова, московский комсомолец