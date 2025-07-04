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В Пензе бизнесмена обвинили в афере на 16 миллионов рублей

В Пензе бизнесмена обвинили в афере на 16 миллионов рублей - РИА Новости, 04.07.2025

В Пензе бизнесмена обвинили в афере на 16 миллионов рублей

Бизнесмен Олег Фомин обвиняется в мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей, по решению апелляционной инстанции фигуранта... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:12:00+03:00

2025-07-04T13:12:00+03:00

2025-07-04T13:18:00+03:00

происшествия

пенза

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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Бизнесмен Олег Фомин обвиняется в мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей, по решению апелляционной инстанции фигуранта выпустили из-под стражи под домашний арест, сообщил Пензенский областной суд. "Двадцать четвертого июня Первомайским районным судом Пензы рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя Олега Фомина, обвиняемого в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Согласно предъявленному обвинению, действиями Фомина и соучастников преступления городу Пензе причинён материальный ущерб на сумму не менее 16 миллионов рублей. Суд первой инстанции принял решение об избрании Фомину меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания, по 19 августа 2025 года включительно", - говорится на странице областного суда в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что адвокат обвиняемого обжаловал решение об аресте в апелляционной инстанции, областной суд рассмотрел жалобу в пятницу. "Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда изменила меру пресечения Олегу Фомину на домашний арест с содержанием по месту его жительства по 19 августа 2025 года. Коллегия сочла это возможным, так как защитник Фомина в судебном заседании предоставил сведения о возмещении причинённого муниципальному образованию город Пенза ущерба в размере 16 миллионов рублей", - отмечается в сообщении. Как следует из сообщения областного суда, Фомин был задержан 19 июня. По информации на сайте областного правительства, в этот день глава группы компаний "Дилижанс" Олег Фомин принимал участие во встрече представителей транспортной отрасли региона с делегацией из Китая в губернаторском доме в Пензе. Фомин наряду с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым представляли на мероприятии Пензенскую область.

https://ria.ru/20250105/belozertsev-1992554273.html

https://ria.ru/20250114/ambartsumyan-1993638922.html

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происшествия, пенза, россия, китай, олег фомин