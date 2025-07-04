В Пензе бизнесмена обвинили в афере на 16 миллионов рублей
Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Фомина выпустили под домашний арест
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Бизнесмен Олег Фомин обвиняется в мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей, по решению апелляционной инстанции фигуранта выпустили из-под стражи под домашний арест, сообщил Пензенский областной суд.
"Двадцать четвертого июня Первомайским районным судом Пензы рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя Олега Фомина, обвиняемого в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Согласно предъявленному обвинению, действиями Фомина и соучастников преступления городу Пензе причинён материальный ущерб на сумму не менее 16 миллионов рублей. Суд первой инстанции принял решение об избрании Фомину меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания, по 19 августа 2025 года включительно", - говорится на странице областного суда в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что адвокат обвиняемого обжаловал решение об аресте в апелляционной инстанции, областной суд рассмотрел жалобу в пятницу.
"Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда изменила меру пресечения Олегу Фомину на домашний арест с содержанием по месту его жительства по 19 августа 2025 года. Коллегия сочла это возможным, так как защитник Фомина в судебном заседании предоставил сведения о возмещении причинённого муниципальному образованию город Пенза ущерба в размере 16 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.
Как следует из сообщения областного суда, Фомин был задержан 19 июня.
По информации на сайте областного правительства, в этот день глава группы компаний "Дилижанс" Олег Фомин принимал участие во встрече представителей транспортной отрасли региона с делегацией из Китая в губернаторском доме в Пензе. Фомин наряду с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым представляли на мероприятии Пензенскую область.
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