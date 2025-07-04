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Бизнес Саратовской области получил поддержку на сумму более 171 млн рублей
Бизнес Саратовской области получил поддержку на сумму более 171 млн рублей - РИА Новости, 04.07.2025
Бизнес Саратовской области получил поддержку на сумму более 171 млн рублей
За 6 месяцев текущего года Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области предоставил бизнесу области 74 микрозайма на общую... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:16:00+03:00
2025-07-04T18:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За 6 месяцев текущего года Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области предоставил бизнесу области 74 микрозайма на общую сумму 171,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства области. Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Активнее всех финансовой поддержкой пользовались представители бизнеса из Саратова, Энгельсского, Хвалынского, Советского, Пугачевского и Вольского муниципальных районов. Микрозаймы были направлены на приобретение основных средств и оборудования, оплату транспортных услуг и стройматериалов, ремонт помещения, покупку семян, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. Наиболее востребованной финансовая поддержка была у компаний сельского хозяйства, торговли, производственной сферы, сфер строительства, услуг и транспорта. Фонд продолжает увеличивать объемы оказанной поддержки. Так, с начала своей деятельности им предоставлены микрозаймы на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , экономика, саратовская область, саратов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Экономика, Саратовская область, Саратов
Бизнес Саратовской области получил поддержку на сумму более 171 млн рублей
МСП Саратовской области помогли за полгода на сумму свыше 171 миллионов рублей
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За 6 месяцев текущего года Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области предоставил бизнесу области 74 микрозайма на общую сумму 171,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства области.
Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Активнее всех финансовой поддержкой пользовались представители бизнеса из Саратова
, Энгельсского, Хвалынского, Советского
, Пугачевского и Вольского муниципальных районов.
Микрозаймы были направлены на приобретение основных средств и оборудования, оплату транспортных услуг и стройматериалов, ремонт помещения, покупку семян, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.
Наиболее востребованной финансовая поддержка была у компаний сельского хозяйства, торговли, производственной сферы, сфер строительства, услуг и транспорта.
Фонд продолжает увеличивать объемы оказанной поддержки. Так, с начала своей деятельности им предоставлены микрозаймы на общую сумму более 3 миллиардов рублей.