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Бизнес Саратовской области получил поддержку на сумму более 171 млн рублей

Бизнес Саратовской области получил поддержку на сумму более 171 млн рублей - РИА Новости, 04.07.2025

Бизнес Саратовской области получил поддержку на сумму более 171 млн рублей

За 6 месяцев текущего года Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области предоставил бизнесу области 74 микрозайма на общую... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:16:00+03:00

2025-07-04T18:16:00+03:00

2025-07-04T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За 6 месяцев текущего года Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области предоставил бизнесу области 74 микрозайма на общую сумму 171,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства области. Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Активнее всех финансовой поддержкой пользовались представители бизнеса из Саратова, Энгельсского, Хвалынского, Советского, Пугачевского и Вольского муниципальных районов. Микрозаймы были направлены на приобретение основных средств и оборудования, оплату транспортных услуг и стройматериалов, ремонт помещения, покупку семян, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. Наиболее востребованной финансовая поддержка была у компаний сельского хозяйства, торговли, производственной сферы, сфер строительства, услуг и транспорта. Фонд продолжает увеличивать объемы оказанной поддержки. Так, с начала своей деятельности им предоставлены микрозаймы на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , экономика, саратовская область, саратов