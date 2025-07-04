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Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 04.07.2025 (обновлено: 16:26 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027227425.html
Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА
Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью и пять - над Орловской, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:23:00+03:00
2025-07-04T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
брянская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью и пять - над Орловской, сообщает Минобороны РФ.&quot;Четвертого июля 2025 года в период с 13.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Брянской области и пять БПЛА – над территорией Орловской области&quot;, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, Безопасность
Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА

Минобороны: силы ПВО сбили 7 дронов ВСУ над Брянской областью и 5 над Орловской

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью и пять - над Орловской, сообщает Минобороны РФ.
«

"Четвертого июля 2025 года в период с 13.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Брянской области и пять БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьБрянская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БеспилотникиБезопасность
 
 
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