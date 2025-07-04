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Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА
Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью и пять - над Орловской, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:23:00+03:00
2025-07-04T16:23:00+03:00
2025-07-04T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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брянская область
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью и пять - над Орловской, сообщает Минобороны РФ."Четвертого июля 2025 года в период с 13.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Брянской области и пять БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА
Минобороны: силы ПВО сбили 7 дронов ВСУ над Брянской областью и 5 над Орловской