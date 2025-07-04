https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027227425.html

Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА

Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025

Над Брянской и Орловской областями уничтожили 12 украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью и пять - над Орловской, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:23:00+03:00

2025-07-04T16:23:00+03:00

2025-07-04T16:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

брянская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотники

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Брянской областью и пять - над Орловской, сообщает Минобороны РФ."Четвертого июля 2025 года в период с 13.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Брянской области и пять БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

орловская область, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, безопасность