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Из-за падения БПЛА в Ростовской области получил повреждения жилой дом
Из-за падения БПЛА в Ростовской области получил повреждения жилой дом - РИА Новости, 04.07.2025
Из-за падения БПЛА в Ростовской области получил повреждения жилой дом
Многоэтажка получила повреждения из-за падения БПЛА в Азове Ростовской области, произошло разрушение кровли, проводится эвакуация жителей, сообщил врио... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:32:00+03:00
2025-07-04T07:32:00+03:00
2025-07-04T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
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юрий слюсарь
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Многоэтажка получила повреждения из-за падения БПЛА в Азове Ростовской области, произошло разрушение кровли, проводится эвакуация жителей, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Азове и Азовском районе Единая дежурная диспетчерская служба фиксирует многочисленные сообщения о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом автомобилей из-за падения БПЛА и их обломков. Наибольшие повреждения получила многоэтажка по переулку Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь уточнил, что в 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей. По предварительным данным, люди не пострадали, информация уточняется."Сегодня начнет работу муниципальная комиссия, которая зафиксирует ущерб имуществу. Людям окажем помощь", - добавил он.
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происшествия, ростовская область, азов, азовский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Азов, Азовский район, Юрий Слюсарь
Из-за падения БПЛА в Ростовской области получил повреждения жилой дом
Слюсарь: из-за падения БПЛА в Азове получил повреждения многоэтажный дом