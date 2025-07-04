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Из-за падения БПЛА в Ростовской области получил повреждения жилой дом - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 04.07.2025 (обновлено: 07:37 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027089516.html
Из-за падения БПЛА в Ростовской области получил повреждения жилой дом
Из-за падения БПЛА в Ростовской области получил повреждения жилой дом - РИА Новости, 04.07.2025
Из-за падения БПЛА в Ростовской области получил повреждения жилой дом
Многоэтажка получила повреждения из-за падения БПЛА в Азове Ростовской области, произошло разрушение кровли, проводится эвакуация жителей, сообщил врио... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:32:00+03:00
2025-07-04T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
азов
азовский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Многоэтажка получила повреждения из-за падения БПЛА в Азове Ростовской области, произошло разрушение кровли, проводится эвакуация жителей, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Азове и Азовском районе Единая дежурная диспетчерская служба фиксирует многочисленные сообщения о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом автомобилей из-за падения БПЛА и их обломков. Наибольшие повреждения получила многоэтажка по переулку Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь уточнил, что в 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей. По предварительным данным, люди не пострадали, информация уточняется."Сегодня начнет работу муниципальная комиссия, которая зафиксирует ущерб имуществу. Людям окажем помощь", - добавил он.
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происшествия, ростовская область, азов, азовский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Азов, Азовский район, Юрий Слюсарь
Из-за падения БПЛА в Ростовской области получил повреждения жилой дом

Слюсарь: из-за падения БПЛА в Азове получил повреждения многоэтажный дом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Многоэтажка получила повреждения из-за падения БПЛА в Азове Ростовской области, произошло разрушение кровли, проводится эвакуация жителей, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Азове и Азовском районе Единая дежурная диспетчерская служба фиксирует многочисленные сообщения о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом автомобилей из-за падения БПЛА и их обломков. Наибольшие повреждения получила многоэтажка по переулку Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли", - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что в 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей. По предварительным данным, люди не пострадали, информация уточняется.
"Сегодня начнет работу муниципальная комиссия, которая зафиксирует ущерб имуществу. Людям окажем помощь", - добавил он.
Последствия атаки БПЛА на Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьАзовАзовский районЮрий Слюсарь
 
 
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