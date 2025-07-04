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Суд частично прекратил правовую охрану брендов Bershka в России - РИА Новости, 04.07.2025
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14:15 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/bershka-2027178239.html
Суд частично прекратил правовую охрану брендов Bershka в России
Суд частично прекратил правовую охрану брендов Bershka в России - РИА Новости, 04.07.2025
Суд частично прекратил правовую охрану брендов Bershka в России
Суд по интеллектуальным правам (СИП) по заявлению компании Multigoods Production частично прекратил правовую охрану в России трех товарных знаков Bershka,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:15:00+03:00
2025-07-04T14:15:00+03:00
технологии
россия
амансио ортега
inditex
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
zara
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по заявлению компании Multigoods Production частично прекратил правовую охрану в России трех товарных знаков Bershka, принадлежащих крупному испанскому производителю одежды Inditex, однако аннулирование брендов не коснулось одежды и обуви, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Изначально в иске, поданном год назад, гонконгская Multigoods просила отменить регистрацию двух международных товарных знаков и одного российского знака со словесным элементом Bershka в отношении всех товаров и услуг, для которых они были зарегистрированы, поскольку бренды, как полагал истец, не используются в России больше трех лет. Впоследствии истец отказался от притязаний к одной из категорий товаров, объединяющей одежду, обувь и головные уборы. Рассмотрев дело, СИП аннулировал регистрацию брендов Inditex для большинства товаров. Помимо одежды и обуви, у испанской компании осталось право использовать их только при производстве и продаже солнцезащитных очков, рюкзаков, сумок, кошельков, косметичек, носовых платков, браслетов, повязок, заколок и украшений для волос, туалетной воды, препаратов для гигиенических целей, относящихся к категории парфюмерно-косметических, средств для ухода за кожей, бижутерии и брелоков. В то же время суд отказался лишить Inditex прав на бренды применительно к классу услуг, включающему рекламу, менеджмент в сфере бизнеса и другие мероприятия по продвижению товаров. Multigoods сообщила суду, что совместно с российскими компаниями занимается реализацией в России обширного перечня товаров – фенов, щипцов для волос, ирригаторов, зубных щеток, кожгалантерейных изделий, фото- и видеоаппаратуры, радиоприемников и прочего. Кроме того, один из контрагентов истца подал в Роспатент заявку на регистрацию знака Bershka для большого спектра товаров. Этим истец объяснил свою заинтересованность в аннулировании конкурирующих брендов Inditex. Ответчик в свою очередь заявил, что действия истца направлены на использование сложившейся положительной репутации продукции и магазинов Inditex, известных российскому потребителю под обозначением Bershka, "следовательно, в случае регистрации обозначения Bershka истец получит необоснованное преимущество на рынке и недобросовестную выгоду". Суд, однако, недобросовестности в действиях Multigoods не усмотрел. Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.
https://ria.ru/20250221/rossija-2000690029.html
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технологии, россия, амансио ортега, inditex, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), zara, bershka
Технологии, Россия, Амансио Ортега, Inditex, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Zara, Bershka
Суд частично прекратил правовую охрану брендов Bershka в России

Российский суд лишил испанскую Inditex ее бренда Bershka для большинства товаров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по заявлению компании Multigoods Production частично прекратил правовую охрану в России трех товарных знаков Bershka, принадлежащих крупному испанскому производителю одежды Inditex, однако аннулирование брендов не коснулось одежды и обуви, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Изначально в иске, поданном год назад, гонконгская Multigoods просила отменить регистрацию двух международных товарных знаков и одного российского знака со словесным элементом Bershka в отношении всех товаров и услуг, для которых они были зарегистрированы, поскольку бренды, как полагал истец, не используются в России больше трех лет. Впоследствии истец отказался от притязаний к одной из категорий товаров, объединяющей одежду, обувь и головные уборы.
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Рассмотрев дело, СИП аннулировал регистрацию брендов Inditex для большинства товаров. Помимо одежды и обуви, у испанской компании осталось право использовать их только при производстве и продаже солнцезащитных очков, рюкзаков, сумок, кошельков, косметичек, носовых платков, браслетов, повязок, заколок и украшений для волос, туалетной воды, препаратов для гигиенических целей, относящихся к категории парфюмерно-косметических, средств для ухода за кожей, бижутерии и брелоков.
В то же время суд отказался лишить Inditex прав на бренды применительно к классу услуг, включающему рекламу, менеджмент в сфере бизнеса и другие мероприятия по продвижению товаров.
Multigoods сообщила суду, что совместно с российскими компаниями занимается реализацией в России обширного перечня товаров – фенов, щипцов для волос, ирригаторов, зубных щеток, кожгалантерейных изделий, фото- и видеоаппаратуры, радиоприемников и прочего. Кроме того, один из контрагентов истца подал в Роспатент заявку на регистрацию знака Bershka для большого спектра товаров. Этим истец объяснил свою заинтересованность в аннулировании конкурирующих брендов Inditex.
Ответчик в свою очередь заявил, что действия истца направлены на использование сложившейся положительной репутации продукции и магазинов Inditex, известных российскому потребителю под обозначением Bershka, "следовательно, в случае регистрации обозначения Bershka истец получит необоснованное преимущество на рынке и недобросовестную выгоду". Суд, однако, недобросовестности в действиях Multigoods не усмотрел.
Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.
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ТехнологииРоссияАмансио ОртегаInditexФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ZaraBershka
 
 
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