Суд частично прекратил правовую охрану брендов Bershka в России
Российский суд лишил испанскую Inditex ее бренда Bershka для большинства товаров
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по заявлению компании Multigoods Production частично прекратил правовую охрану в России трех товарных знаков Bershka, принадлежащих крупному испанскому производителю одежды Inditex, однако аннулирование брендов не коснулось одежды и обуви, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Изначально в иске, поданном год назад, гонконгская Multigoods просила отменить регистрацию двух международных товарных знаков и одного российского знака со словесным элементом Bershka в отношении всех товаров и услуг, для которых они были зарегистрированы, поскольку бренды, как полагал истец, не используются в России больше трех лет. Впоследствии истец отказался от притязаний к одной из категорий товаров, объединяющей одежду, обувь и головные уборы.
Бренду Zara не придется регистрировать товарный знак в России
21 февраля, 05:24
Рассмотрев дело, СИП аннулировал регистрацию брендов Inditex для большинства товаров. Помимо одежды и обуви, у испанской компании осталось право использовать их только при производстве и продаже солнцезащитных очков, рюкзаков, сумок, кошельков, косметичек, носовых платков, браслетов, повязок, заколок и украшений для волос, туалетной воды, препаратов для гигиенических целей, относящихся к категории парфюмерно-косметических, средств для ухода за кожей, бижутерии и брелоков.
В то же время суд отказался лишить Inditex прав на бренды применительно к классу услуг, включающему рекламу, менеджмент в сфере бизнеса и другие мероприятия по продвижению товаров.
Multigoods сообщила суду, что совместно с российскими компаниями занимается реализацией в России обширного перечня товаров – фенов, щипцов для волос, ирригаторов, зубных щеток, кожгалантерейных изделий, фото- и видеоаппаратуры, радиоприемников и прочего. Кроме того, один из контрагентов истца подал в Роспатент заявку на регистрацию знака Bershka для большого спектра товаров. Этим истец объяснил свою заинтересованность в аннулировании конкурирующих брендов Inditex.
Ответчик в свою очередь заявил, что действия истца направлены на использование сложившейся положительной репутации продукции и магазинов Inditex, известных российскому потребителю под обозначением Bershka, "следовательно, в случае регистрации обозначения Bershka истец получит необоснованное преимущество на рынке и недобросовестную выгоду". Суд, однако, недобросовестности в действиях Multigoods не усмотрел.
Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.