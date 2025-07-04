https://ria.ru/20250704/belousov-2027275897.html

Белоусов провел совещание по внедрению медицинских технологий в войсках

Белоусов провел совещание по внедрению медицинских технологий в войсках - РИА Новости, 04.07.2025

Белоусов провел совещание по внедрению медицинских технологий в войсках

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках, сообщили в пятницу в министерстве. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:46:00+03:00

2025-07-04T18:46:00+03:00

2025-07-04T18:49:00+03:00

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россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках, сообщили в пятницу в министерстве. "Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова в рамках реализации целевых задач, поставленных на расширенном заседании коллегии МО РФ с участием президента РФ, прошло совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках", - говорится в сообщении. Уточняется, что в совещании приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместители министра обороны Анна Цивилева и генерал-полковник Андрей Булыга, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель департамента повышения эффективности деятельности МО РФ Виктория Семерикова, руководители центральных органов военного управления, а также начальники медицинских служб группировок войск ВС РФ в зоне СВО по видеосвязи.

https://ria.ru/20250306/belousov-2003472391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, андрей белоусов, михаил мурашко, анна цивилева, вооруженные силы рф