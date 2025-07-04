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Белоусов провел совещание по внедрению медицинских технологий в войсках - РИА Новости, 04.07.2025
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18:46 04.07.2025 (обновлено: 18:49 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/belousov-2027275897.html
Белоусов провел совещание по внедрению медицинских технологий в войсках
Белоусов провел совещание по внедрению медицинских технологий в войсках - РИА Новости, 04.07.2025
Белоусов провел совещание по внедрению медицинских технологий в войсках
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках, сообщили в пятницу в министерстве. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:46:00+03:00
2025-07-04T18:49:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
михаил мурашко
анна цивилева
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках, сообщили в пятницу в министерстве. "Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова в рамках реализации целевых задач, поставленных на расширенном заседании коллегии МО РФ с участием президента РФ, прошло совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках", - говорится в сообщении. Уточняется, что в совещании приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместители министра обороны Анна Цивилева и генерал-полковник Андрей Булыга, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель департамента повышения эффективности деятельности МО РФ Виктория Семерикова, руководители центральных органов военного управления, а также начальники медицинских служб группировок войск ВС РФ в зоне СВО по видеосвязи.
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безопасность, россия, андрей белоусов, михаил мурашко, анна цивилева, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Михаил Мурашко, Анна Цивилева, Вооруженные силы РФ
Белоусов провел совещание по внедрению медицинских технологий в войсках

Белоусов провел совещание по внедрению перспективных медицинских технологий в ВС

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках, сообщили в пятницу в министерстве.
«
"Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова в рамках реализации целевых задач, поставленных на расширенном заседании коллегии МО РФ с участием президента РФ, прошло совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в совещании приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместители министра обороны Анна Цивилева и генерал-полковник Андрей Булыга, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель департамента повышения эффективности деятельности МО РФ Виктория Семерикова, руководители центральных органов военного управления, а также начальники медицинских служб группировок войск ВС РФ в зоне СВО по видеосвязи.
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БезопасностьРоссияАндрей БелоусовМихаил МурашкоАнна ЦивилеваВооруженные силы РФ
 
 
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