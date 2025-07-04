https://ria.ru/20250704/belousov-2027275195.html

Белоусов поручил улучшить систему медобеспечения на передовой

Белоусов поручил улучшить систему медобеспечения на передовой - РИА Новости, 04.07.2025

Белоусов поручил улучшить систему медобеспечения на передовой

Министр обороны России Андрей Белоусов поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:44:00+03:00

2025-07-04T18:44:00+03:00

2025-07-04T18:44:00+03:00

россия

андрей белоусов

михаил мурашко

анна цивилева

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой, сообщает Минобороны РФ. Белоусов провел совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках. В нем приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, заместители министра обороны Анна Цивилева и генерал-полковник Андрей Булыга, руководитель ФМБА Вероника Скворцова. "Министр обороны РФ поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой, озвученные начальниками медицинских служб группировок войск", - говорится в сообщении. Кроме того, по словам министра, в кратчайшие сроки необходимо подготовить перечень новых технологий на базе предложений и наработок Минздрава и ФМБА России, которые целесообразно внедрить в систему оказания медицинской помощи военнослужащим. Белоусов уточнил, что сейчас Минобороны работает над совершенствованием военной медицины с целью выработать новые подходы к созданию в войсках современных способов медицинского обеспечения.

https://ria.ru/20250615/mediki-2022830149.html

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россия, андрей белоусов, михаил мурашко, анна цивилева, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)