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Белоусов поручил улучшить систему медобеспечения на передовой - РИА Новости, 04.07.2025
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18:44 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/belousov-2027275195.html
Белоусов поручил улучшить систему медобеспечения на передовой
Белоусов поручил улучшить систему медобеспечения на передовой - РИА Новости, 04.07.2025
Белоусов поручил улучшить систему медобеспечения на передовой
Министр обороны России Андрей Белоусов поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:44:00+03:00
2025-07-04T18:44:00+03:00
россия
андрей белоусов
михаил мурашко
анна цивилева
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой, сообщает Минобороны РФ. Белоусов провел совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках. В нем приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, заместители министра обороны Анна Цивилева и генерал-полковник Андрей Булыга, руководитель ФМБА Вероника Скворцова. "Министр обороны РФ поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой, озвученные начальниками медицинских служб группировок войск", - говорится в сообщении. Кроме того, по словам министра, в кратчайшие сроки необходимо подготовить перечень новых технологий на базе предложений и наработок Минздрава и ФМБА России, которые целесообразно внедрить в систему оказания медицинской помощи военнослужащим. Белоусов уточнил, что сейчас Минобороны работает над совершенствованием военной медицины с целью выработать новые подходы к созданию в войсках современных способов медицинского обеспечения.
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россия, андрей белоусов, михаил мурашко, анна цивилева, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Россия, Андрей Белоусов, Михаил Мурашко, Анна Цивилева, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Белоусов поручил улучшить систему медобеспечения на передовой

Белоусов поручил отработать предложения по улучшению медобеспечения на передовой

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой, сообщает Минобороны РФ.
Белоусов провел совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках. В нем приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, заместители министра обороны Анна Цивилева и генерал-полковник Андрей Булыга, руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
"Министр обороны РФ поставил задачу в течение месяца отработать предложения по улучшению системы медобеспечения военнослужащих на передовой, озвученные начальниками медицинских служб группировок войск", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам министра, в кратчайшие сроки необходимо подготовить перечень новых технологий на базе предложений и наработок Минздрава и ФМБА России, которые целесообразно внедрить в систему оказания медицинской помощи военнослужащим.
Белоусов уточнил, что сейчас Минобороны работает над совершенствованием военной медицины с целью выработать новые подходы к созданию в войсках современных способов медицинского обеспечения.
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РоссияАндрей БелоусовМихаил МурашкоАнна ЦивилеваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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