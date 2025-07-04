https://ria.ru/20250704/belousov-2027274982.html

Белоусов поручил внедрить новые технологии оказания военной медпомощи

Белоусов поручил внедрить новые технологии оказания военной медпомощи - РИА Новости, 04.07.2025

Белоусов поручил внедрить новые технологии оказания военной медпомощи

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить перечень новых технологий для внедрения в систему медицинской помощи... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:44:00+03:00

2025-07-04T18:44:00+03:00

2025-07-04T19:06:00+03:00

россия

андрей белоусов

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить перечень новых технологий для внедрения в систему медицинской помощи военнослужащим, сообщило МО РФ.Под руководством Белоусова прошло совещание по вопросу внедрения перспективных медицинских технологий в войсках."Министр обороны РФ поставил задачу... в кратчайшие сроки подготовить перечень новых технологий, на базе предложений и наработок Минздрава и ФМБА России, которые целесообразно внедрить в систему оказания медицинской помощи военнослужащим", - говорится в сообщении."Министр обороны РФ поблагодарил Минздрав и ФМБА России за сотрудничество и помощь, оказанную военному ведомству, и поручил оперативно внедрить предложенные нововведения, которые могут быть применены для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих", - отметили в Минобороны РФ.Глава Минздрава России Михаил Мурашко представил на совещании новые разработки, которые уже используются при оказании медицинской помощи."Сейчас мы создали координационный информационный центр Минздрава России. Основная задача – взаимодействие с ГВМУ, медицинскими организациями субъектов, военными медицинскими организациями и фондом "Защитники Отечества", – сказал Мурашко, слова которого приведены в сообщении.Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отметила, что в настоящее время агентство совместно с оборонным ведомством работают над решением многих задач."У нас сейчас разработан 13-слойный материал, который уже прошел испытания и выдерживает до 125-130 граммов в тротиловом эквиваленте, то есть это очень эффективная противоосколочная защита, из него разработаны защитные панели для небронированных машин скорой помощи, а также противоосколочные носилки для раненых и средства защиты для медицинского персонала", – сказала она.ФМБА России всегда развивало мобильные средства, как для диагностических методов, такие как КТ и МРТ, так и операционные, реанимации и перевязочные, отметила Скворцова. Она также подчеркнула, что агентство готово делиться своим опытом, в том числе по приборному оснащению, средствам защиты от биологических, химических и радиационных факторов, а также лекарственными препаратами для военнослужащих, препаратами крови, включая сухую плазму.

https://ria.ru/20250611/mishustin-2022181105.html

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россия, андрей белоусов, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество