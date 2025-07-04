https://ria.ru/20250704/barnaul-2027198583.html

Всероссийский день поля в 2026 году проведут в Алтайском крае

Всероссийский день поля в 2026 году проведут в Алтайском крае - РИА Новости, 04.07.2025

Всероссийский день поля в 2026 году проведут в Алтайском крае

Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал провести в регионе всероссийский день поля в 2026 году на высшем уровне. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:53:00+03:00

2025-07-04T14:53:00+03:00

2025-07-04T14:53:00+03:00

алтайский край

алтайский край

россия

барнаул

виктор томенко

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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БАРНАУЛ , 4 июл - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал провести в регионе всероссийский день поля в 2026 году на высшем уровне. "Алтайский край — житница России, один из ведущих аграрных регионов страны — примет Всероссийский день поля в 2026 году. Об этом сегодня объявили во время открытия Всероссийского дня поля в Волгоградской области", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Как сообщили РИА Новости в региональном правительстве, Алтайский край уже проводил Всероссийский день поля, это было в 2016 году. Каждый год с 2011 года в регионе масштабно проходит "День Сибирского поля". В этом году мероприятие пройдет с 30 июля по 1 августа. Место проведения – Сибирский агропарк в пригороде Барнаула. Площадка позволяет в комфортных условиях посмотреть одновременно различные образцы сельхозтехники, сопутствующих товаров, услуг, позволяющие внедрять современные агротехнологии. "Обязательно проведем такое значимое для всей отрасли сельского хозяйства мероприятия на высшем уровне. Все ресурсы у нас для этого есть", - подчеркнул Томенко. В 2024 году "День сибирского поля" посетили около 70 тысяч человек. Это - новый рекорд за всё время существования межрегионального агропромышленного форума. По сравнению с 2023 годом число посетителей увеличилось в полтора раза. Форум длился в течение трех дней и занял площадь в 43 гектара. Алтайский край получил высокие оценки по всем направлениям работы от главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, которая посетила агрофорум.

https://ria.ru/20250520/altay-2018063174.html

https://ria.ru/20250619/sotrudnichestvo-2023984746.html

алтайский край

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алтайский край, россия, барнаул, виктор томенко, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)