https://ria.ru/20250704/barnaul-2027198583.html
Всероссийский день поля в 2026 году проведут в Алтайском крае
Всероссийский день поля в 2026 году проведут в Алтайском крае - РИА Новости, 04.07.2025
Всероссийский день поля в 2026 году проведут в Алтайском крае
Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал провести в регионе всероссийский день поля в 2026 году на высшем уровне. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:53:00+03:00
2025-07-04T14:53:00+03:00
2025-07-04T14:53:00+03:00
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БАРНАУЛ , 4 июл - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал провести в регионе всероссийский день поля в 2026 году на высшем уровне. "Алтайский край — житница России, один из ведущих аграрных регионов страны — примет Всероссийский день поля в 2026 году. Об этом сегодня объявили во время открытия Всероссийского дня поля в Волгоградской области", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Как сообщили РИА Новости в региональном правительстве, Алтайский край уже проводил Всероссийский день поля, это было в 2016 году. Каждый год с 2011 года в регионе масштабно проходит "День Сибирского поля". В этом году мероприятие пройдет с 30 июля по 1 августа. Место проведения – Сибирский агропарк в пригороде Барнаула. Площадка позволяет в комфортных условиях посмотреть одновременно различные образцы сельхозтехники, сопутствующих товаров, услуг, позволяющие внедрять современные агротехнологии. "Обязательно проведем такое значимое для всей отрасли сельского хозяйства мероприятия на высшем уровне. Все ресурсы у нас для этого есть", - подчеркнул Томенко. В 2024 году "День сибирского поля" посетили около 70 тысяч человек. Это - новый рекорд за всё время существования межрегионального агропромышленного форума. По сравнению с 2023 годом число посетителей увеличилось в полтора раза. Форум длился в течение трех дней и занял площадь в 43 гектара. Алтайский край получил высокие оценки по всем направлениям работы от главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, которая посетила агрофорум.
https://ria.ru/20250520/altay-2018063174.html
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алтайский край, россия, барнаул, виктор томенко, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Барнаул, Виктор Томенко, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Всероссийский день поля в 2026 году проведут в Алтайском крае
Томенко пообещал провести на высшем уровне день поля РФ в 2026 году на Алтае
БАРНАУЛ , 4 июл - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал провести в регионе всероссийский день поля в 2026 году на высшем уровне.
"Алтайский край — житница России, один из ведущих аграрных регионов страны — примет Всероссийский день поля в 2026 году. Об этом сегодня объявили во время открытия Всероссийского дня поля в Волгоградской области", - написал Томенко в своём Telegram-канале.
Как сообщили РИА Новости в региональном правительстве, Алтайский край уже проводил Всероссийский день поля, это было в 2016 году. Каждый год с 2011 года в регионе масштабно проходит "День Сибирского поля". В этом году мероприятие пройдет с 30 июля по 1 августа. Место проведения – Сибирский агропарк в пригороде Барнаула. Площадка позволяет в комфортных условиях посмотреть одновременно различные образцы сельхозтехники, сопутствующих товаров, услуг, позволяющие внедрять современные агротехнологии.
"Обязательно проведем такое значимое для всей отрасли сельского хозяйства мероприятия на высшем уровне. Все ресурсы у нас для этого есть", - подчеркнул Томенко.
В 2024 году "День сибирского поля" посетили около 70 тысяч человек. Это - новый рекорд за всё время существования межрегионального агропромышленного форума. По сравнению с 2023 годом число посетителей увеличилось в полтора раза. Форум длился в течение трех дней и занял площадь в 43 гектара. Алтайский край получил высокие оценки по всем направлениям работы от главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, которая посетила агрофорум.