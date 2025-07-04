https://ria.ru/20250704/balitskiy-2027320845.html
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:41:00+03:00
2025-07-04T23:41:00+03:00
2025-07-04T23:56:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
евгений балицкий
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Повреждения получили несколько объектов", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027320943.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область
В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области
Балицкий: ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области