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ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 04.07.2025 (обновлено: 23:56 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/balitskiy-2027320845.html
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:41:00+03:00
2025-07-04T23:56:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Повреждения получили несколько объектов", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027320943.html
запорожская область
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в мире, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область
В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Повреждения получили несколько объектов", - говорится в сообщении
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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