https://ria.ru/20250704/balitskiy-2027320845.html

ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области

ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области - РИА Новости, 04.07.2025

ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области

ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:41:00+03:00

2025-07-04T23:41:00+03:00

2025-07-04T23:56:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

евгений балицкий

запорожская область

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов, сообщает губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Повреждения получили несколько объектов", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027320943.html

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в мире, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область