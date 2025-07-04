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В Азове семь домов получили повреждения из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
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10:36 04.07.2025 (обновлено: 11:50 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/azov-2027114726.html
В Азове семь домов получили повреждения из-за атаки БПЛА
В Азове семь домов получили повреждения из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Азове семь домов получили повреждения из-за атаки БПЛА
Семь домов, включая пять многоквартирных, получили повреждения в Азове Ростовской области после атаки БПЛА, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:36:00+03:00
2025-07-04T11:50:00+03:00
происшествия
ростовская область
азов
юрий слюсарь
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Семь домов, включая пять многоквартирных, получили повреждения в Азове Ростовской области после атаки БПЛА, сообщил РИА Новости представитель администрации города. "Повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах и двух частных домах", - сказал он. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. Врио главы региона Юрий Слюсарь информировал, что из-за падения БПЛА наибольшие повреждения получила многоэтажка по переулку Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, азов, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Ростовская область, Азов, Юрий Слюсарь , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Азове семь домов получили повреждения из-за атаки БПЛА

В Азове семь домов пострадали после атаки БПЛА

© Фото : ЧП Инцидент Ростов - Новости Ростов-на-ДонуМесто падения БПЛА в Азове
Место падения БПЛА в Азове - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ЧП Инцидент Ростов - Новости Ростов-на-Дону
Место падения БПЛА в Азове
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Семь домов, включая пять многоквартирных, получили повреждения в Азове Ростовской области после атаки БПЛА, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"Повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах и двух частных домах", - сказал он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. Врио главы региона Юрий Слюсарь информировал, что из-за падения БПЛА наибольшие повреждения получила многоэтажка по переулку Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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ПроисшествияРостовская областьАзовЮрий СлюсарьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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