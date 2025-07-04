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В Азове семь домов получили повреждения из-за атаки БПЛА
В Азове семь домов получили повреждения из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Азове семь домов получили повреждения из-за атаки БПЛА
Семь домов, включая пять многоквартирных, получили повреждения в Азове Ростовской области после атаки БПЛА, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:36:00+03:00
2025-07-04T10:36:00+03:00
2025-07-04T11:50:00+03:00
происшествия
ростовская область
азов
юрий слюсарь
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Семь домов, включая пять многоквартирных, получили повреждения в Азове Ростовской области после атаки БПЛА, сообщил РИА Новости представитель администрации города. "Повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах и двух частных домах", - сказал он. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. Врио главы региона Юрий Слюсарь информировал, что из-за падения БПЛА наибольшие повреждения получила многоэтажка по переулку Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли.
https://ria.ru/20250624/sk-2025016094.html
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происшествия, ростовская область, азов, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Ростовская область, Азов, Юрий Слюсарь , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Азове семь домов получили повреждения из-за атаки БПЛА
В Азове семь домов пострадали после атаки БПЛА