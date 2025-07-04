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Мать задержанного в Баку россиянина узнала об условиях содержания сына - РИА Новости, 04.07.2025
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21:30 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/azerbaydzhan-2027308872.html
Мать задержанного в Баку россиянина узнала об условиях содержания сына
Мать задержанного в Баку россиянина узнала об условиях содержания сына - РИА Новости, 04.07.2025
Мать задержанного в Баку россиянина узнала об условиях содержания сына
Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку якобы за распространение наркотиков, сообщила, что узнала от сотрудников посольства РФ в Азербайджане, в РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:30:00+03:00
2025-07-04T21:30:00+03:00
в мире
баку
россия
азербайджан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку якобы за распространение наркотиков, сообщила, что узнала от сотрудников посольства РФ в Азербайджане, в каких условиях ее сын содержится под арестом. "Вначале хорошие новости. Наконец-то к арестованным допустили сотрудников посольства. Мне… отзвонились. Вы видели фото и видео - в каком ребята состоянии. Сейчас это все позади. Отношение - показательно нейтральное. Они размещены в двухместных камерах, условия хорошие, питание отличное. Только наши, чужих нет", - написала Мария Софронова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она вновь отвергла все обвинения в отношении своего сына и заявила, что он просто оказался в ненужное время в ненужном месте. "Он просто вечером после работы пошел в магазин. И оказался в самое ненужное время в самом ненужном месте", - написала Софронова. Ранее она заявила РИА Новости, что ее сын - порядочный и законопослушный человек, а обвинения в его адрес абсурдны. Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026837196.html
https://ria.ru/20250702/baku-2026695723.html
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в мире, баку, россия, азербайджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Баку, Россия, Азербайджан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Мать задержанного в Баку россиянина узнала об условиях содержания сына

Мать задержанного в Баку россиянина Софронова узнала об условиях содержания сына

Задержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Задержанные в Баку россияне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку якобы за распространение наркотиков, сообщила, что узнала от сотрудников посольства РФ в Азербайджане, в каких условиях ее сын содержится под арестом.
"Вначале хорошие новости. Наконец-то к арестованным допустили сотрудников посольства. Мне… отзвонились. Вы видели фото и видео - в каком ребята состоянии. Сейчас это все позади. Отношение - показательно нейтральное. Они размещены в двухместных камерах, условия хорошие, питание отличное. Только наши, чужих нет", - написала Мария Софронова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Отец одного из задержанных в Азербайджане россиян рассказал о сыне
2 июля, 23:15
Она вновь отвергла все обвинения в отношении своего сына и заявила, что он просто оказался в ненужное время в ненужном месте.
"Он просто вечером после работы пошел в магазин. И оказался в самое ненужное время в самом ненужном месте", - написала Софронова.
Ранее она заявила РИА Новости, что ее сын - порядочный и законопослушный человек, а обвинения в его адрес абсурдны.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Мать туриста, задержанного в Баку, не может связаться с сыном
2 июля, 11:56
 
В миреБакуРоссияАзербайджанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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