Мать задержанного в Баку россиянина узнала об условиях содержания сына
Мать задержанного в Баку россиянина Софронова узнала об условиях содержания сына
Задержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку якобы за распространение наркотиков, сообщила, что узнала от сотрудников посольства РФ в Азербайджане, в каких условиях ее сын содержится под арестом.
"Вначале хорошие новости. Наконец-то к арестованным допустили сотрудников посольства. Мне… отзвонились. Вы видели фото и видео - в каком ребята состоянии. Сейчас это все позади. Отношение - показательно нейтральное. Они размещены в двухместных камерах, условия хорошие, питание отличное. Только наши, чужих нет", - написала Мария Софронова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она вновь отвергла все обвинения в отношении своего сына и заявила, что он просто оказался в ненужное время в ненужном месте.
"Он просто вечером после работы пошел в магазин. И оказался в самое ненужное время в самом ненужном месте", - написала Софронова.
Ранее она заявила РИА Новости, что ее сын - порядочный и законопослушный человек, а обвинения в его адрес абсурдны.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.