https://ria.ru/20250704/azerbaydzhan-2027308158.html

Мать задержанного в Баку россиянина поблагодарила друзей за поддержку

Мать задержанного в Баку россиянина поблагодарила друзей за поддержку - РИА Новости, 04.07.2025

Мать задержанного в Баку россиянина поблагодарила друзей за поддержку

Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку якобы за распространение наркотиков, поблагодарила друзей и знакомых за поддержку. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:25:00+03:00

2025-07-04T21:25:00+03:00

2025-07-04T21:25:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку якобы за распространение наркотиков, поблагодарила друзей и знакомых за поддержку. "Отдельное спасибо друзьям и знакомым Сережи. Столько хороших слов, сопереживания от одноклассников, даже тех, с кем был в началке и детском саду… Я обязательно, когда все закончится, перешлю ему все ваши сообщения. А друзья… у Сережи самые лучшие друзья!!!! Они делают невозможное! И без них у меня бы ничего не получилось", - написала Мария Софронова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она поблагодарила всех, кто выразил сочувствие и поддержку, а также поблагодарила те СМИ, которые "реально пытаются помочь, делают все, чтобы не навредить ребятам". "Спасибо! Вместе мы справимся! И этот страшный сон скоро закончится!" - написала она. Ранее Софронова заявила РИА Новости, что ее сын - порядочный и законопослушный человек, а обвинения в его адрес абсурдны. Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.

https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026837196.html

https://ria.ru/20250702/baku-2026695723.html

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в мире, баку, череповец, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку