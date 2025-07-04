Азербайджан обеспечил возвращение вынужденных переселенцев в Карабах
Алиев: Азербайджан обеспечил возвращение беженцев в 16 городов и сел в Карабахе
© Sputnik / Мурад Оруджев
Флаг Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 июл - РИА Новости. Власти Азербайджана обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел в Карабахе, заявил в пятницу президент республики Ильхам Алиев, выступая на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Ханкенди.
Как заявил 12 июня исполнительный директор азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, более 10 миллиардов долларов было инвестировано в территорию Карабаха за последние четыре года.
"Реализуется программа "Великое возвращение". На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел (в Карабахе - ред.)", — заявил Алиев.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.